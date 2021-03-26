CPS應屆畢業生 今年不考SAT也能拿文憑

芝加哥公立學校系統(CPS)宣布，由於學校正集中心力安排何時高中能夠重新讓學生返回校園，因此2021年應屆畢生，將不需要參加SAT 考試作為畢業條件，伊利諾州其他學區也為畢業班學生提供相同選項，此外，CPS表示，年滿16歲的公校 生短期內將有機會在各高中的接種站施打疫苗 。

伊州高中生通常是在高三(junior )的春季參加SAT考試，一方面是為了申請大學需要，一方面是因為伊州規定必須有SAT成績才能獲得高中文憑，不過，去年春季的考試因為新冠疫情暫停舉辦，許多芝加哥地區的高中去年秋天曾提供補考機會。

到今年春季，CPS繼續推出多場SAT考試，讓高四學生(seniors)可以選擇參加，考試日期為4月13日及27日，5月18日還有一次補考績會。

教育委員會(Board of Education) 24日例行會議中，CPS首席執行長傑克森(Janice Jackson)說，公校強烈鼓勵學生參加SAT考試，尤其是一些大學申請附帶要求提出上述成績，傑克森說，由於目前學區主要致力於推動校園重啟，因此CPS決定將暫時取消「需有SAT成績才能畢業」的規定。

事實上，考慮疫情影響學生參加考試，包括香檳伊利諾大學(UIUC)等大學，都已經宣布申請入學不需要提交 ACT或SAT成績。

至於高三學生今年秋天的SAT考試日期已經排定為10月13日，補考日則為10月28日。

伊州教育委員會(Illinois State Board of Education)也宣布，已經取消的八、九、十年級春季PSAT考試，且不會在秋季恢復。

芝加哥公校高中生施打疫苗方面，CPS首席醫療官福克斯(Kenneth Fox)說，下一步是讓那些對疫苗有顧慮的教師與工作人員建立信心，然後再把高中生納入接種範圍，他說， CPS已經與衛生局合作，開始計畫為16歲及以上學生接種疫苗。