助華人舉報歧視或仇恨犯罪 亞裔執法人員協會搭橋

亞裔執法人員協會日前在芝加哥中華會館舉行防範歧視座談。(中華會館提供)

亞裔 執法人員協會(Asian American Law Enforcement Association)主席黎孝同(Henry Lai)與多位警探日前訪問了芝城中華會館並舉辦座談，針對近來全美各地頻發的歧視亞裔與仇恨事件，黎孝同說，該協會希望能夠建立警方與亞裔的橋梁，協助更多華裔民眾舉報歧視或仇恨犯罪，此外，協會也承諾將協調會員到華埠 一帶巡邏並與加強交流，共同維護社區安全。

亞裔執法人員協會十分積極與社區互動，自新冠肺炎疫情爆發以來，已多次與中華會館合作，為社區民眾免費派發食品，此次到訪中華會館，希望強化對僑社的了解，加強彼此交流和合作。

黎孝同在座談會中指出，受新冠疫情影響，近期針對亞裔的種族歧視 ，甚至仇恨犯罪事件持續上升，然而受到語言和文化的限制，很多人在遇到這些情況時都不願報案，他說，歧視案件如果不舉報，等於不會出現在執法單位的犯罪紀錄，而沒有這些紀錄作為證明，很難引起公眾重視問題。

他說，協會很願意在警方和亞裔間搭建橋樑，協助並鼓勵更多華義舉報任何歧視或仇恨言行，他也提到，不會說英文仍舊可以報案，只要撥打911，就會有中文、粵語等線上翻譯的服務。

黎孝同表示，不少民眾關切華埠治安，協會將與會員協商，加強到訪華埠，了解社區各種問題，並提供可能的應對與協助。