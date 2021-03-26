新冠確診飆升 密州40多歲住院人數增8倍

密州首席醫療官卡爾頓(Joneigh Khaldun)在亨利福特醫院為民眾施打疫苗。(Henry Ford Health System臉書)

密西根州第三波疫情 有越來越嚴重趨勢，該州25日單日新增確診多達5224例，寫下今年以來最高紀錄，密州醫療與醫院協會(Michigan Health & Hospital Association)數據顯示，從3月1日到23日間，該州40到49歲族群染疫住院比率飆升800%，30到39歲年齡層也出現633%的增長，此外，還有13所醫院的住院患者中，超過九成為新冠感染者。

衛生官員表示，這波疫情可能是英國變種病毒引起，另一原因推測為學校以及各種學生運動項目重啟。

密州首席醫療官卡爾頓(Joneigh Khaldun)說，州長惠特默(Gretchen Whitmer)已經知道了這個情況，州府正在密切觀察發展，她也提到，另一個很重要的數據，是該州65歲及以上的州民，已有2/3至少施打了一劑疫苗 ，而近來年長者染疫住院的狀況有明顯改善。

根據數據，3月份以來，80歲及以上的長者，感染病毒後的住院率，僅增加37%，而這個族群中已完全施打疫苗的比率達44%。

卡爾頓表示，這波疫情最明顯的變化是年輕人染疫住院率飆漲，其中30到39歲的增長率遠遠超過80歲以上老人家，而目前該州仍未開放30到49歲的一般民眾接種疫苗，除非他們有潛在健康問題。

密西根衛生廳說，數據顯示，高疫苗接種率的族群，感染住院率偏低，由此可以說明疫苗有效減少重症或必須住院的風險。

衛生廳表示，這波疫情爆發的來源，與幼稚園到12年級學生已經重返校園上課有關，這周就至少有36宗新的與學校相關傳染案例，數據指出，學校運動員與學生間的感染案例增加明顯，而30到49歲住院率飆升最多的年齡群，也通常有許多是家有學齡孩童的父母。

Groose Ile學區 總監雷勒卡奇(Joanne Lelekatch)剛向學區家長送出通知，將該校課程重新改為全部網課，因該學區出現12例確診，並有98位受影響學生隔離，她表示，是否恢復實體課程，將在春假結束後決定。

住院人數大幅成長，也讓新冠患者使用病床率隨著提高，24日該州住院患者中，72%為新冠病例，其中還有13所醫院的比率超過九成。