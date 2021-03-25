威州議會通過「禁止強制施打疫苗」法案

威州議會由共和黨主導。(威州共和黨議員臉書)

由共和黨控制的威斯康辛州州議會，23日投票決定州長艾弗斯(Tony Evers，民主黨 )要怎麼運用聯邦撥給威州的32億紓困金 ，必須先向議會提出計畫且獲得議會同意，此外，該議會還通過了「禁止政府或企業雇主強制要求接種新冠疫苗 」、「未來不准因為新冠疫情而關閉教堂」等法案。

威州議會23日針對新冠疫情各項措施的辯論，凸顯了議員間的分歧嚴重，一些共和黨籍議員開始質疑接種疫苗的必要性，民主黨籍議員則說，終結疫情已經看見曙光，因此在最後階段主張避免太快全面開放，民主黨籍的少數黨領袖辛恩茲(Grodon Hintz)說，共和黨議員在此最糟糕與關鍵時刻，卻意圖採取反公共健康、反科學的作法。

對於議會的決議，州長發言人表示，艾弗斯將對由議會全權掌控聯邦資金的決議行使否決權，至於疫苗等其他已通過的相關法案，州長也傾向否決。

根據現行法律，州長有權控制威州所獲得的32億聯邦紓困撥款，另外，還有一筆25億資金將用於各地方郡縣。

該州參眾議會還通過了一項法案，要求州長向議會提一份紓困金運用計畫，且該計畫需獲得議會批准後才能實施，議會主張議員必須參與及了解這些資金如何使用，就像2009年大蕭條期間，聯邦撥款給威州的情況一樣。

共和黨籍的州眾議會議長沃斯(Robin Vos)說，民主黨只是想要有一個屬於該黨的存錢桶，在無監督、不透明的情況下隨意花錢，他說，假使艾弗斯否決該法案，「我們將別無選擇，只能訴諸法院。」

艾弗斯與其他同黨議員表示，讓議會控制紓困金用途，只會讓救援行動更緩慢。

禁止政府官員要求接種疫苗的法案，23日以60：33票通過，禁止雇主強制要求雇員施打疫苗的法案，也以59：35票通過，目前威州沒有任何地方衛生機構強制要求民眾接種易，但現行法律允許州府衛生官員在「公共衛生緊急情況」下，要求民眾接種疫苗。