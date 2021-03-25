堪州華裔議員 遭質疑帶新冠病毒並威脅施暴

31歲的徐瑞為堪薩斯州議會有史以來第一位華裔州眾議員。(徐瑞臉書)

新冠疫情引發反亞裔 歧視與仇恨言行的高峰，堪薩斯州議會首位華裔 州眾議員 徐瑞(Rui Xu)，日前進入當地酒吧時，遭一名顧客大聲質問並咒罵他為何要戴口罩，接著更質疑他是否帶有新冠病毒，徐瑞說，那名來自外州的顧客還在酒吧裡到處找他，且高喊「要揍他一頓」，徐瑞說，「現在對於亞裔來說，是可怕的時刻。」

31歲的徐瑞在個人推特帳號發文描述了上述經歷，他表示，上周他接受公共電視訪問後，與該節目的主持人，一起到羅素市(Russell)一家運動酒吧用餐，該主持人是白人，跟他一樣也戴著口罩，但受到言語與肢體騷擾的卻只有徐瑞。

徐瑞說，他一走進酒吧，一名男客就對他大小聲，而且還威脅要對其施暴，他與節目主持人隨即在酒吧後方找了一處包廂，刻意忽略該名男子的存在，沒想到該男還一直在酒吧裡找他，揚言「要揍他一頓。」

事件發生後，餐館的女服務員曾向他道歉，還有另一名顧客請他喝了一杯，根據了解，該名騷擾他的客人是從外州來的，「酒吧裡的每個人幾乎都是當地人，他們都很好、很善良，我在那裡覺得很開心。」

該市市長克羅斯(Jim Cross)隨後也致信徐瑞，譴責該顧客行為令人厭惡、不可原諒，克羅斯也呼籲所有人一起譴責這類行為與事件。

31歲的徐瑞是堪州議會有史以來第一位華裔州眾議員，並為現任議員中唯一亞裔，徐瑞出生於瑞士，兩歲時隨父母移民到美國，畢業於南加大經濟系，從政前曾在堪城職業足球隊及金融公司擔任過分析師，2018年決定參加議員競選，一舉獲勝連任至今。