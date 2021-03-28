我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

在美受夠歧視 華裔官員露作戰傷疤：夠不夠愛國？

「不想當最後一批死者」近半長者打完疫苗 出行仍小心

聖德力天主教學校兒童學前班現正招生

本報芝加哥訊

兩度被美國教育部評為藍絲帶的聖德力天主教學校，現正接受2021學年秋季招生，幼兒學前班招生校舍分別為聖德力本校及聖德力聖芭芭拉學校。

兩所校舍幼兒學前班謹定於同日4/16, 5/14日舉辦開放日，時間則為聖德力本校從中午12點至12點45分; 聖德力聖芭芭拉從2點至2點45分。歡迎新舊學生家長光臨指導。

聖德力天主教學特別重視學前教育，幼兒學前班有四大優點。1）語言密集性訓練-每天一個班小時中文課堂；2）促進數學思維及執行功能的能力；3）專注語言和讀寫能力的發展社會和情感的培養。4）豐富的課餘教育包括有宗教，西班牙語，美術，音樂，體育和資訊技術等。

聖德力天主教學，兩度被美國教育部評為藍絲帶學校，更曾獲得多項榮譽和教職員領導獎；學生在本校區，和國家級比賽中多次獲獎。從聖德力培養幼兒及至畢業能順利進入芝加哥頂尖高中，學術成就卓越，有目共睹。

中國城聖德力天主教學校地址： 247 W 23rd Street，Chicago IL，聖德力聖芭芭拉地址：2859 S Throop Street, Chicago IL, 聯繫請電312-326-2837或網址查詢:WWW.STTHERESECHICAGO.ORG(伍亦虹)。

教育部 美國 招生

上一則

圖輯／8歲童：這裡是我家 芝城反歧視集會 有人開車3小時趕來

下一則

華盛頓州16歲以上居民 5月1日起擴大接種疫苗

延伸閱讀

白思豪：3-K項目今秋擴大至全紐約市所有學區

白思豪：3-K項目今秋擴大至全紐約市所有學區
開車被街頭飆車撞擊 華裔單親媽枉死

開車被街頭飆車撞擊 華裔單親媽枉死
美福藥局 休士頓中國城盛大開業

美福藥局 休士頓中國城盛大開業
超越麻州 新澤西公校教育全美第一

超越麻州 新澤西公校教育全美第一
斯靜格推小學教室配2教師

斯靜格推小學教室配2教師
打疫苗加速 賓州防疫再鬆綁 堂食上限放寬至75%

打疫苗加速 賓州防疫再鬆綁 堂食上限放寬至75%

熱門新聞

圖為警方迅速掩護在超市內購物者緊急撤退。(Getty Images)

影／至少10死包括1警 科州超市爆槍擊 1裸男被捕

2021-03-22 21:20
「我吃苦，別人才能吃到美味」，朱冠宇認為經營餐廳的初心最重要，目的在於傳遞快樂和愛，不是為了盈利。（Brandon Jones提供）

癌末老顧客想吃 華裔業主開車六小時送餐圓夢

2021-03-23 16:44
費城北部尼斯頓（Nicetown）社區Hot Pot Cuisine附近一座出租大廳內外，約凌晨3時45分爆發槍擊案，1死5傷。(截自谷歌地圖)

費城非法大型集會槍擊 1死5傷 150人驚慌逃命

2021-03-20 19:37
德州趙姓夫婦在住家附近遭車輛撞擊，男子重傷不治。（凱勒市警局推特／FOX）

仇視亞裔又一樁? SUV撞死華裔肇逃 德州警方:沒證據

2021-03-22 20:28
艾文斯頓市議會投票通過對該市受到住房歧視的非裔居民做出賠償。(艾文斯頓市府臉書)

全美首例 每名非裔賠2.5萬 伊州艾文斯頓市承認歧視

2021-03-23 11:14
拉康姆在餐廳門上貼上新的附加費標語，希望保障顧客與員工安全。（拉康姆傳奇餐廳）

餐館商店學這招 刁客也會乖乖戴口罩

2021-03-21 20:17

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
WSJ曝華裔鞋王謝家華生前秘辛：砸錢養酒肉朋友

WSJ曝華裔鞋王謝家華生前秘辛：砸錢養酒肉朋友
長榮輪卡運河 「賠償為船東責任」日網友集體崩潰

長榮輪卡運河 「賠償為船東責任」日網友集體崩潰
紐約全面啟動「精益求精通行碼」 疫苗護照先試點

紐約全面啟動「精益求精通行碼」 疫苗護照先試點
紐約市房檢員寄信亞裔住戶 收件人寫「Ching Chong」

紐約市房檢員寄信亞裔住戶 收件人寫「Ching Chong」
涉疆議題延燒 中再制裁美加等國人員、機構

涉疆議題延燒 中再制裁美加等國人員、機構