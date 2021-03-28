我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

在美受夠歧視 華裔官員露作戰傷疤：夠不夠愛國？

「不想當最後一批死者」近半長者打完疫苗 出行仍小心

自營超市Chowbus 網購食品新體驗 全覆蓋芝加哥及周邊城市送貨

本報芝加哥訊

Chowbus自營超市現提供亞超生鮮直送，全面覆蓋芝加哥及周邊城市。

Chowbus和生鮮供應商點對點直接合作，旨在為熱愛美食和做飯的用戶提供最新鮮和實惠 的食材，並保證在短時間內送達。Chowbus沒庫存日日更新, 也避 免了用戶下單後收不到食材的煩惱。使用chowbus 即可看到獨家自營超市的頁面，供使用者隨時線上採購生鮮食品。

chowbus自營超市獨加提供 便捷的採購體驗：通過chowbus自營超市， 用戶不再跑遍超市的亞洲食品區尋找地道食品或是開車往返幾十分鐘購買心愛食材。不僅如此，在chowbus自營超市還能找到半加 工的家鄉味美食，亞洲生活習慣的家居用品和護膚品等都能在chowbus自營超市買到。

獨家專屬折扣：chowbus致力於為餐館提供無縫支持，因此眾多合作夥伴如四季餐館和大 毛家亦只為chowbus的用戶提供獨家製作的速凍美食。目前用戶可在自營超市購買凍水餃，和大毛家精心準備的美食。

 低價保證：chowbus確保用戶在自營超市的每一次購買都享受最低的折扣和最好的商品。 如果使用者發現價格高於其他商店或軟體，只需聯繫chowbus客服並涵蓋商品名、價格，購 買日期以及商店/軟體名，我們會在24小時內為用戶解決該問題。

$0運費政策：任何自營超市的訂單只要超過$65，即可免運費送達。用戶只需支付$4.99如 未達到免運門檻。或是加入chowbus plus會員，即可享受買滿$15，單單免運費。

 遠距離配送：chowbus是目能提供遠距離配送的唯一外賣軟體，不論是在市中心邊緣還是 住離市中心幾十哩路的用戶，都能時時刻刻享用最地道的中/日/韓餐。像北部的Evanston 和 Oak Park，Naperville，印州的 South Bend和 威斯康辛州的Milwaukee 都在我們的 服務範圍內。

 貼心售前/後服務：chowbus app內提供即時訂單查詢和24小時客服諮詢，隨時隨地為用戶 查詢並解決問題。自營超市於2020年夏季正式營業，目前僅限線上chowbus APP內下單。詳情請登臨Chowbus.com。

美食 威斯康辛州 芝加哥

上一則

圖輯／8歲童：這裡是我家 芝城反歧視集會 有人開車3小時趕來

下一則

華盛頓州16歲以上居民 5月1日起擴大接種疫苗

延伸閱讀

疫苗接種提高 確診增幅卻逾2成 芝衛生局長發出警告

疫苗接種提高 確診增幅卻逾2成 芝衛生局長發出警告
提振美食產業 泰式酸辣湯將申請非物質文化遺產

提振美食產業 泰式酸辣湯將申請非物質文化遺產
「疫」外搶手 芝加哥等9郡縣房市價量齊增逾1成

「疫」外搶手 芝加哥等9郡縣房市價量齊增逾1成
強心針！橋港區廢棄劇院將重建 2022年可望完工

強心針！橋港區廢棄劇院將重建 2022年可望完工
休士頓The Post 台商驕傲造鎮

休士頓The Post 台商驕傲造鎮
反仇視亞裔犯罪 大芝加哥逾千人雲端響應

反仇視亞裔犯罪 大芝加哥逾千人雲端響應

熱門新聞

圖為警方迅速掩護在超市內購物者緊急撤退。(Getty Images)

影／至少10死包括1警 科州超市爆槍擊 1裸男被捕

2021-03-22 21:20
「我吃苦，別人才能吃到美味」，朱冠宇認為經營餐廳的初心最重要，目的在於傳遞快樂和愛，不是為了盈利。（Brandon Jones提供）

癌末老顧客想吃 華裔業主開車六小時送餐圓夢

2021-03-23 16:44
費城北部尼斯頓（Nicetown）社區Hot Pot Cuisine附近一座出租大廳內外，約凌晨3時45分爆發槍擊案，1死5傷。(截自谷歌地圖)

費城非法大型集會槍擊 1死5傷 150人驚慌逃命

2021-03-20 19:37
德州趙姓夫婦在住家附近遭車輛撞擊，男子重傷不治。（凱勒市警局推特／FOX）

仇視亞裔又一樁? SUV撞死華裔肇逃 德州警方:沒證據

2021-03-22 20:28
艾文斯頓市議會投票通過對該市受到住房歧視的非裔居民做出賠償。(艾文斯頓市府臉書)

全美首例 每名非裔賠2.5萬 伊州艾文斯頓市承認歧視

2021-03-23 11:14
拉康姆在餐廳門上貼上新的附加費標語，希望保障顧客與員工安全。（拉康姆傳奇餐廳）

餐館商店學這招 刁客也會乖乖戴口罩

2021-03-21 20:17

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
WSJ曝華裔鞋王謝家華生前秘辛：砸錢養酒肉朋友

WSJ曝華裔鞋王謝家華生前秘辛：砸錢養酒肉朋友
長榮輪卡運河 「賠償為船東責任」日網友集體崩潰

長榮輪卡運河 「賠償為船東責任」日網友集體崩潰
紐約全面啟動「精益求精通行碼」 疫苗護照先試點

紐約全面啟動「精益求精通行碼」 疫苗護照先試點
紐約市房檢員寄信亞裔住戶 收件人寫「Ching Chong」

紐約市房檢員寄信亞裔住戶 收件人寫「Ching Chong」
涉疆議題延燒 中再制裁美加等國人員、機構

涉疆議題延燒 中再制裁美加等國人員、機構