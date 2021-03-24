「疫」外搶手 芝加哥等9郡縣房市價量齊增逾1成

大芝加哥區房市價量齊揚，而芝市中心公寓價格反而微幅下降。(特派員黃惠玲/攝影)

芝加哥 地區房市在過去一年「疫」外搶手，不僅交易價格上揚，成交天數也明顯縮短，根據伊利諾房仲協會(Illinois Association of Realtors)統計，包括芝加哥在內的附近九個郡縣，2月份共售出7000多個房屋物件，比去年同期的數量增加了14.7%，房屋中位價格也比去年同期提高12.5%，成交天數則從去年2月平均58天，縮短到今年同期僅需46天。

伊州房仲協會指出，部分地區的獨棟屋尤其需求明顯，以西北郊阿靈頓高地市(Arlington Heights)為例，今年2月份當地獨棟屋成交平均天數為75天，去年同期則為131天，幾乎需要一倍時間，而當地房價 中位增長了15%。

橡樹草坪市(Oak Lawn)去年2月房屋成交平均天數為92天，今年同期大幅縮短了將近三倍，平均僅需39天就售出。

房市上市物件少，是造成這波房價上漲的主要因素之一，根據中西部地產數據公司(Midwest Real Estate Data)研究數據，2月份大芝加哥區上市出售的獨棟屋不到1萬7000個，而去年同期上市物件多達3萬2600個，「粥少僧多」導致市場可選擇的房屋物件過少，因此每次有新的物件釋出時，就有許多買主垂青。

至於公寓方面，芝加哥地區2月份的公寓成交中位價格，比去年同期增加了5%，其中市中心的公寓單位價格還出現微幅下降的情形，不過，房仲是，隨著經濟重啟加上天氣變暖，預料市中心房價會逐漸回升。

伊利諾大學區域經濟與實用實驗室(Regional Economics and Applications Laboratory)榮譽退休主任修因斯(Geoffrey Hewings)說，以往可能有搬家計畫的屋主，因為就業市場欠佳而不敢保證未來半年是否找得到工作，因此紛紛打銷售屋計畫。

此外，包括聯邦與一些私人機構提供了貸款 暫停支付的保護措施，讓已經有房子的屋主短期內不用擔心貸款壓力，這些都讓屋主在疫情期的房屋上市計畫延緩。

他也提到，有能力搬家者，可能會覺得目前市場可選擇的房屋物件過少，無法滿足所設定的理想房屋目標，也因此暫停了新的購屋計畫，在此時同，這些人也會暫緩出售其手上持有的自住房屋。

目前房屋仲介寄望新冠疫苗能有更多人接種，藉此緩解疫情而使屋主惜售現象。