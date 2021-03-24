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免ACT及SAT 香檳伊利諾大學招生措施延長至2023年

特派員黃惠玲╱芝加哥報導

香檳伊利諾大學(UIUC)表示，考慮新冠疫情影響學生參與ACTSAT考試機會與成績，該校計畫至少在未來兩年，將繼續施行「申請免交ACT與SAT」的招生措施，UIUC今年開始首次實施免ACT與SAT成績申請入學，結果近半申請生都未提交這兩項測試成績。

UIUC招生主任柏斯特(Andy Borst)說，不管有沒有提交考試成績，校方都會做出最好的、最合理的錄取決定，絕對不會懲罰那些沒有繳交 ACT或SAT成績的學生。他說，約有4%的伊州州內學生申請入學時，仍然提交這兩項成績，而國際生有六成都提交了這些成績，外州生申請時則有25%提交了測試成績。

整體計算，去年申請入學的學生中，有44%都未提交上述測試成績，而申請就讀大學部秋季班的學生人數大幅增長，尤其熱門的電腦科系競爭特別激烈。

UIUC初步決定，2022、2023學年將繼續沿用免提測試成績的招生措施，校方說，主要考慮到許多學生仍舊受到新冠疫情影響了學習與參加考試的表現，不過，目前這項決定必須通過伊大董事會投票通過，董事會預計會在5月開會時討論並表決。

芝加哥伊大(UIC)則已經宣布，到2022年秋季學期為止，該校免除大一新生必須提交測試成績的申請要求。

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