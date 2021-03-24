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全美首例 艾文斯頓市賠償受住房歧視的非裔居民

特派員黃惠玲╱芝加哥報導
艾文斯頓市議會投票通過對該市受到住房歧視的非裔居民做出賠償。(艾文斯頓市府臉書)
艾文斯頓市議會投票通過對該市受到住房歧視的非裔居民做出賠償。(艾文斯頓市府臉書)

艾文斯頓市(Evanston)議會，22日以8：1票數，通過向該市曾經歷住屋歧視非裔居民，發放每名最高2萬5000元賠償金，該市於1919到1969年間，曾限制非裔民眾居住於特定區域，這是全美第一個政府針對不當歧視政策做出補償的案例，該計畫也為其他欲彌補曾犯下反非裔歷史錯誤的城鎮畫下藍圖。

艾市位於芝加哥市北面，也是著名西北大學校園所在地，這項賠償計畫，將首先撥款40萬元，發給於1919年到1969年間居住在該市的非裔居民，及1969年後居住於該市且曾遭遇住房歧視的非裔，每名通過審核的申請人，最高可獲得2萬5000元補償金，市府計畫最快從今夏開始接受申請。

根據歷史研究文件，艾市曾限制非裔居民住在北岸運河(North Shore Canal)、聯合太平洋鐵路(Union Pacific railroad)與教堂街(Church Street)間的三角地帶，市議會甫通過的賠償議案中指出「歧視性的住房政策與作法，對艾市的非裔民眾造成了傷害」。

艾文斯頓市在2019年通過決議設立賠償基金，該市將從大麻銷售稅及公眾捐款，取得1000萬作為賠償經費。

艾市第二浸信會教堂的牧師納柏斯(Michael Nabors)對此說，美國這次朝正確方向前進。

唯一對該賠償案投反對票的市議員為非裔的佛萊明(Cicely L. Fleming)，她說，雖然她支持賠款，但她覺得賠償金額不足，且沒有提供非裔居民自行決定資金運用的權利。

根據計畫，該補償金可作為購置房屋、支付房貸或作為整修房屋資金，佛萊明說，與其由政府規定非裔這筆賠款可以做些什麼用途，及他們如何可以獲得賠償，更應尊重非裔的自我選擇權，她主張要允許獲得賠償者，自行決定如何運用補償金，而不是限制他們只能把錢用在住房項目。

好幾世代都住在該市的非裔居民卡農(Rose Cannon)說，她沒有房子，而該筆賠償卻限定必須使用於住房，「我們更需要現金，而不是房貸協助」。

市議員布瑞斯威特(Peter Braithwaite)說，該筆基金有1000萬元，接下來可能會將直接賠償現金列入計畫方案。

艾市居民亞當斯(Cherie Adams)說，這不是對國家及奴隸制度的賠償，而是艾市意識到住房政策存在種族差異，也是對非裔社區反饋的一種方式。

非裔 歧視 美國

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