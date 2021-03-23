芝加哥餐館、美容、按摩店員工 29日起可打疫

伊州疫苗施打範圍再次擴大。(本報檔案照片)

伊利諾州從22日開始，開放高等教育機構職員、政府部門員工與媒體行業人員登記接種新冠疫苗 ，符合資格者可在全州包括華格林、CVS、Jewel-Osco藥局等900多個接種站預約施打，至於芝加哥 市許多華人從事的美容、美甲、按摩與餐館行業員工，依照芝市衛生局公布的施打計畫，上述族群將可從29日起預約接種。

庫克郡從即日起，也允許16歲及以上有健康狀況者施打，此外，芝加哥市的聯合中心超級接種站，即起擴大施打範圍，包括60608、60632等不少華裔居民的郵遞區號，均可預約接種。

伊州 衛生廳表示，符合新施打標準的州民，可以直接上網預約， 有關各接種站的信息，可查詢：https://reurl.cc/jqVddp，如果沒有上網設備者，可撥打每天從清晨6時服務到午夜12時的疫苗熱線(833)621-1284。

伊州預計從4月12日開始，接受所有16歲及以上居民預約接種疫苗。

庫克郡即日起加入伊州衛生廳，向16歲及以上有健康狀況者提供疫苗施打，該郡各地的疫苗施打信息，可查詢：www.cookcountypublichealth.org，想預約接種者，可查官網：vaccine.cookcountyil.gov。

聯合中心接種站即日起增加多個郵編居民可預約前往施打疫苗，包括6008、60609、60619、60620、60621、60623、60624、60628、60629、60632、60636、60639、60644、60649、60651、60652、60653，以上範圍內居民，可直接上網預約，網址：www.zocdoc.com/vaccine，或撥打(312)746-4835。

至於芝加哥市許多華人從事的美容、美甲、按摩與餐館行業員工，將可從29日起預約接種，詳情可查詢：https://reurl.cc/jqVdR2。

緊鄰伊州的印第安納州，從22日起，凡45歲及以上的民眾，均可施打疫苗，其他長照機構住民、學校教職員等，則不論年紀均可施打，符合資格的印州居民，可撥打211預約接種。