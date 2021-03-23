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反仇視亞裔犯罪 大芝加哥逾千人雲端響應

特派員黃惠玲/芝加哥報導
芝加哥華聯會、庫克郡郡長辦公室、芝加哥市政府人際關係局主辦的「大芝加哥地區反對針對亞裔犯罪網絡大會」，有多位民代與會。(主辦單位提供)
芝加哥華聯會、庫克郡郡長辦公室、芝加哥市政府人際關係局主辦的「大芝加哥地區反對針對亞裔犯罪網絡大會」，有多位民代與會。(主辦單位提供)

由大芝加哥地區華僑華人聯合會(華聯會)發起的「大芝加哥地區反對針對亞裔犯罪網絡大會」日前推出，伊利諾州國會參議員譚美 (Tammy Duckworth)在會中表示，身為華裔與泰國裔後代，無法接受與容忍全美各地因膚色而攻擊亞裔的事件頻發，沒有亞太裔就沒有今日美國，她並表示，將全力推動相關立法，進一步落實保護亞太裔權益與安全。

這場雲端會議是由華聯會、庫克郡郡長辦公室、芝加哥市政府人際關係局聯合主辦，芝加哥ABC電視台華裔新聞主播徐平主持了會議，華聯會主席鄭征與聯邦、州府與地方政府民意代表、官員與1500多位社區人士，一起在線發聲抗議任何仇視亞裔犯罪事件，同時也提供各種保護社區安全、維護亞裔權益的資源與應對方法。

鄭征一開始致詞提到，亞特蘭大發生的槍擊濫殺案，可能會發生在芝加哥或其它城市，要確實防範，除了應該提高亞裔對此類事件的譴責與不滿，更應讓社區了解一旦遭遇類似情況時，應如何正確因應。

與會民代包括譚美外，還有伊州國會眾議員Raja Krishnamoorthi、伊州第一區州參議員穆諾茲(Tony Munoz)、華裔州眾議員馬靜儀、楊啟華與王明華，還有芝加哥25區區長盧漢士、11區區長唐信等。

Raja Krishnamoorthi表示，他已經加入國會其他亞裔議員，敦促深入調查針對亞裔的攻擊及仇恨犯罪，馬靜儀等州眾議員則提到，正在議會積極推動將亞裔歷史列入幼稚園到12年級課程的立法(法案376)

庫克郡警長達特(Thomas Dart)與第九警分局局長傑羅米(Don Jerome)陸續在會中表示，警方已經加強了針對亞太裔聚居社區的安全巡邏，確保亞城槍擊案不會在芝加哥重演，他們也鼓勵民眾舉報任何可能的仇恨犯罪。

芝城人際關係局局長安德瑞德(Nancy Andrade)補充，儘管類似仇恨亞裔事件各地頻發，但根據該局的官方數據，直到今日都沒有收到任何一件攻擊亞太裔的舉報，「我相信不是沒有發生，而是因為語言、文化等差異，阻礙了亞裔站出來報案」，她說，沒有報案就等於沒有發生歧視，要消滅仇恨犯罪，第一步就要勇敢站出來舉報。

庫克郡郡長普瑞科溫可說，冰凍三尺非一日之寒，歧視亞裔的情況由來已久，伊州檢察長羅武(Kwame Raoul)則抨擊部分政治人物因選舉而故意攻擊亞裔，也是造成這波仇恨犯罪高峰的主要因素之一。

亞裔 芝加哥 仇恨犯罪

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