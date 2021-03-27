香港超市Westmont連鎖店隆重開業 為當地華人社區帶來生活便利，歡迎光臨！

香港超市西郊 Westmont 連鎖店開業盛典花絮

地址位于 665 Pasquinelli Dr., Westmont, IL. 60559的香港 超市芝加哥 西郊 Westmont 連鎖店日前舉行隆重的開業典禮。Westmont 市長 Ron Gunter，當地政府的商會暨旅游局主任 Larry Forssberg等官員，華商會、香港華協會等芝加哥華人 社區及工商各界精英代表蒞臨道賀，并擔任主禮嘉賓包括致辭、揭幕、剪彩、醒獅點睛和切燒豬儀式等等，讓整個開幕式充滿喜慶氣氛，熱鬧非凡。市長 Ron Gunter在致辭時，對該連鎖超市在當地的開業表示熱烈歡迎和祝賀，并表示，香港超市的開業，將為當地社區帶來生活便利，促進當地的經濟繁榮。市長與當地商會代表，還向陳健明董事長夫婦贈送象徵性的“開張大吉一美元”表示祝賀！

開業當天，除市長外，多位出席開業典禮的嘉賓包括芝城華商會副會長李建明，芝加哥香港華協會副會長丘瑞圖，北美台美商會監事長林瑞源 等貴賓應邀致辭恭賀香港超市生意興隆。百佳香港超市集團（Park To Shop）董事長陳健明在致辭時表示，這是他們第九家連鎖分店的開業典禮，他感謝所有嘉賓的出席，感謝遠道而來的各大批發商的蒞臨，更感謝集團上下員工們的齊心協力。集團副董事長李秀好致辭對 Westmont 分店員工幾個月來的辛勤努力合作表示由衷的謝意！她聲稱，透過員工們的共同努力，令大芝加哥華人社區樹立了香港超市、百佳超市的良好口碑，她還感謝各界供貨商對集團的長期支持。

百佳香港連鎖超市總經理James Lin 也向大家介紹了集團的經營宗旨和對貨源品質的嚴格把關的經營理念。他并表示，百佳香港超市集團將為大家繼續帶來更多物美價廉、品種豐富的食品/商品選擇。Westmont 連鎖店經理 James Zhang 則表示，Westmont超市將為顧客提供尊貴熱情的服務，把高品質食品/商品帶給當地華人，造福社區。香港超市西郊 Westmont 連鎖店地處原頂好國際商場，緊鄰Hinsdale, Oakbrook市，近355,294,88高速公路，據西郊著名的Oakbrook Center購物中心不到10分鐘車程，交通十分便利，歡迎光臨百佳香港超市連鎖店。

百佳香港超市集團（Park To Shop）旗下芝加哥九家分店地址：

1.百佳超市（Cleveland店）地址：1580 E. 30 St. Cleveland Ohio 44114,電話：(216)781-3383

2.百佳超市（Columbus店）2757 Festival Ln.,Dublin,Ohio 43017,電話：(614)789-1889

3.百佳超市（Detroit店）8641 N.Telegraph Rd. Dearborn Heieghts, MI 48127,電話：(313)274-3100

4.百佳超市（中國城分店）2121 S.Archer Ave., Chicago, IL. 60616，電話：（312）881-0068

5.香港超市（中國城總店）2425 S.Wallace St., Chicago, IL. 60616，電話：（312）791-9111

6.香港超市（Westmont分店）665 Pasquinelli Dr., Westmont, IL. 60559，電話：（630）974-6007

7.香港超市（18街分店）1835 S. Canal St., Chicago, IL. 60616，電話：（312）846-1188

8.香港超市（北華埠分店）4879 N. Broadway St., Chicago, IL. 60640，電話：(773)334-3838

9.香港超市（太古廣場店）4330 E. New York St., Aurora, IL，60504，電話：（630）340-3163