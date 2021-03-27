我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

中概股再閃崩 「知乎」在美上市首日就破發

美聯社：拜登記者會 無證移民、川普減稅數據錯誤

香港超市Westmont連鎖店隆重開業 為當地華人社區帶來生活便利，歡迎光臨！

本報芝加哥訊
香港超市西郊 Westmont 連鎖店開業盛典花絮
香港超市西郊 Westmont 連鎖店開業盛典花絮

地址位于 665 Pasquinelli Dr., Westmont, IL. 60559的香港超市芝加哥西郊 Westmont 連鎖店日前舉行隆重的開業典禮。Westmont 市長 Ron Gunter，當地政府的商會暨旅游局主任 Larry Forssberg等官員，華商會、香港華協會等芝加哥華人社區及工商各界精英代表蒞臨道賀，并擔任主禮嘉賓包括致辭、揭幕、剪彩、醒獅點睛和切燒豬儀式等等，讓整個開幕式充滿喜慶氣氛，熱鬧非凡。市長 Ron Gunter在致辭時，對該連鎖超市在當地的開業表示熱烈歡迎和祝賀，并表示，香港超市的開業，將為當地社區帶來生活便利，促進當地的經濟繁榮。市長與當地商會代表，還向陳健明董事長夫婦贈送象徵性的“開張大吉一美元”表示祝賀！

開業當天，除市長外，多位出席開業典禮的嘉賓包括芝城華商會副會長李建明，芝加哥香港華協會副會長丘瑞圖，北美台美商會監事長林瑞源 等貴賓應邀致辭恭賀香港超市生意興隆。百佳香港超市集團（Park To Shop）董事長陳健明在致辭時表示，這是他們第九家連鎖分店的開業典禮，他感謝所有嘉賓的出席，感謝遠道而來的各大批發商的蒞臨，更感謝集團上下員工們的齊心協力。集團副董事長李秀好致辭對 Westmont 分店員工幾個月來的辛勤努力合作表示由衷的謝意！她聲稱，透過員工們的共同努力，令大芝加哥華人社區樹立了香港超市、百佳超市的良好口碑，她還感謝各界供貨商對集團的長期支持。  

百佳香港連鎖超市總經理James Lin 也向大家介紹了集團的經營宗旨和對貨源品質的嚴格把關的經營理念。他并表示，百佳香港超市集團將為大家繼續帶來更多物美價廉、品種豐富的食品/商品選擇。Westmont 連鎖店經理 James Zhang 則表示，Westmont超市將為顧客提供尊貴熱情的服務，把高品質食品/商品帶給當地華人，造福社區。香港超市西郊 Westmont 連鎖店地處原頂好國際商場，緊鄰Hinsdale, Oakbrook市，近355,294,88高速公路，據西郊著名的Oakbrook Center購物中心不到10分鐘車程，交通十分便利，歡迎光臨百佳香港超市連鎖店。

百佳香港超市集團（Park To Shop）旗下芝加哥九家分店地址：

1.百佳超市（Cleveland店）地址：1580 E. 30 St. Cleveland Ohio 44114,電話：(216)781-3383

2.百佳超市（Columbus店）2757 Festival Ln.,Dublin,Ohio 43017,電話：(614)789-1889

3.百佳超市（Detroit店）8641 N.Telegraph Rd. Dearborn Heieghts, MI 48127,電話：(313)274-3100

4.百佳超市（中國城分店）2121 S.Archer Ave., Chicago, IL. 60616，電話：（312）881-0068

5.香港超市（中國城總店）2425 S.Wallace St., Chicago, IL. 60616，電話：（312）791-9111

6.香港超市（Westmont分店）665 Pasquinelli Dr., Westmont, IL. 60559，電話：（630）974-6007

7.香港超市（18街分店）1835 S. Canal St., Chicago, IL. 60616，電話：（312）846-1188

8.香港超市（北華埠分店）4879 N. Broadway St., Chicago, IL. 60640，電話：(773)334-3838

9.香港超市（太古廣場店）4330 E. New York St., Aurora, IL，60504，電話：（630）340-3163

香港超市西郊 Westmont 連鎖店開業盛典花絮
香港超市西郊 Westmont 連鎖店開業盛典花絮

香港 芝加哥 華人

上一則

克魯茲率團考察邊境 抨擊拜登政策

下一則

新澤西州主恩堂宣道年會 圓滿結束

延伸閱讀

明星千萬豪宅…關之琳可俯瞰全港 劉嘉玲曾和張國榮為鄰

明星千萬豪宅…關之琳可俯瞰全港 劉嘉玲曾和張國榮為鄰
香港增8例 第2劑疫苗開打 特首率司局長帶頭接種

香港增8例 第2劑疫苗開打 特首率司局長帶頭接種
陸台灣主權說 台外交部駁悖離事實

陸台灣主權說 台外交部駁悖離事實
8偷渡港人在深圳刑滿出獄 分批遣返將被加控新罪

8偷渡港人在深圳刑滿出獄 分批遣返將被加控新罪
疫情回落 澳門鬆綁港人入境檢疫 鍾南山讚香港封區有效

疫情回落 澳門鬆綁港人入境檢疫 鍾南山讚香港封區有效
專家：香港人口密集 7月接種率應達五至七成

專家：香港人口密集 7月接種率應達五至七成

熱門新聞

圖為警方迅速掩護在超市內購物者緊急撤退。(Getty Images)

影／至少10死包括1警 科州超市爆槍擊 1裸男被捕

2021-03-22 21:20
「我吃苦，別人才能吃到美味」，朱冠宇認為經營餐廳的初心最重要，目的在於傳遞快樂和愛，不是為了盈利。（Brandon Jones提供）

癌末老顧客想吃 華裔業主開車六小時送餐圓夢

2021-03-23 16:44
費城北部尼斯頓（Nicetown）社區Hot Pot Cuisine附近一座出租大廳內外，約凌晨3時45分爆發槍擊案，1死5傷。(截自谷歌地圖)

費城非法大型集會槍擊 1死5傷 150人驚慌逃命

2021-03-20 19:37
德州趙姓夫婦在住家附近遭車輛撞擊，男子重傷不治。（凱勒市警局推特／FOX）

仇視亞裔又一樁? SUV撞死華裔肇逃 德州警方:沒證據

2021-03-22 20:28
艾文斯頓市議會投票通過對該市受到住房歧視的非裔居民做出賠償。(艾文斯頓市府臉書)

全美首例 每名非裔賠2.5萬 伊州艾文斯頓市承認歧視

2021-03-23 11:14
拉康姆在餐廳門上貼上新的附加費標語，希望保障顧客與員工安全。（拉康姆傳奇餐廳）

餐館商店學這招 刁客也會乖乖戴口罩

2021-03-21 20:17

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
遺骸指路 公園發現 應為遭白人夫殺害華女紀夢奇

遺骸指路 公園發現 應為遭白人夫殺害華女紀夢奇
最慘斷兩半？蘇伊士運河「長榮卡關」難救的步步危機

最慘斷兩半？蘇伊士運河「長榮卡關」難救的步步危機
CDC前主任芮斐德：相信新冠病毒是從武漢實驗室流出

CDC前主任芮斐德：相信新冠病毒是從武漢實驗室流出
打疫苗沒用？完全接種者 仍可能確診

打疫苗沒用？完全接種者 仍可能確診
華裔老夫婦遇襲 出手相助公車司機：不能坐視不理

華裔老夫婦遇襲 出手相助公車司機：不能坐視不理