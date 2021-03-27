強記港式茶餐廳全新裝修正式營業，歡迎光臨惠顧！

強記港式茶餐廳全新裝修正式營業

芝加哥中國 城華埠廣場2129 S. China Place.強記港式茶餐廳全新裝修并正式營業，該茶餐廳裝修精良，座位舒適，主要經營港式特色傳統粥、粉、麵、飯/傳統小食、小炒/新派飲品等，強記茶餐廳是您三五知己，家庭聚會的最佳選擇！強記茶餐廳經營港式美食 20多年，在芝加哥中國城口碑極佳。

全新裝修的強記茶餐廳除經營傳統港式特色小食包括（潮式拍黃瓜、麻辣蓮藕、炸蟹角、炸餃子、咖哩魚蛋、清湯牛丸、麻辣大腸、瑞士雞翼、麻辣牛百葉、沙嗲豬皮、香辣牛雜、 白灼豬潤牛百葉、港式三拼、咖哩魚蛋、沙嗲豬皮、瑞士雞翼）等傳統小食外，還有生滾粥（皮蛋瘦肉粥、窩蛋牛肉粥、狀元及第粥、荔灣艇仔粥、生滾豬潤粥、魚片粥、鮑魚雞粥、瑤柱白粥、羅漢齋粥，油條），粉麵（ 招牌乾炒牛河、豉油皇炒麵、雲吞麵、沙嗲和牛一丁、上湯花膠水餃麵、叻沙海鮮湯麵、星洲炒米粉、家鄉炒米粉、瑤柱金銀燜米、海鮮炒麵/河粉、時菜蝦仁炒麵/河粉、時菜牛肉炒麵/河粉、時菜魚片炒麵/河粉、廣東雜燴炒麵、滑蛋蝦仁炒河粉 ，滑蛋牛肉炒河粉、潮式炒河粉、金菇瑤柱燜伊麵、鮮拆蟹肉伊麵、秘製花菇鮑魚窩麵)。飯（蔥香和牛炒飯、脆米海鮮炒飯、叻沙海鮮燴飯、揚州炒飯、富貴炒飯 蛋炒飯、上素炒飯、福建炒飯、本樓炒飯/強記炒飯等。

大師傅的出品新增了款式繁多的招牌手工麵、竹升麵、車仔麵、水晶粉等，以及強記招牌美食（市師雞、水晶雞、招牌清湯腩、咖哩牛腩煲、五香牛筋腩煲、鮑魚雞煲、富豪煲。還有新潮飲品（波霸、脆啵啵、椰果、芒果、牛油果、西瓜，奶茶（金桔檸檬茶、蜜桃茶、紅茶，茉莉花茶/荔枝茶），傳統的檸檬茶、檸檬蜜、港式奶茶、港式鴛鴦、港式咖啡、凍檸檬綠茶、蜂蜜綠茶、冰沙等數不勝數的美食等著您的光臨！

更多美食請瀏覽：www.kenkee.com.強記地址：2129 S. China Place.Chicago, IL 60616,訂座電話：312-326-2088.