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意外消滅這病毒！戴口罩立大功 伊州今年流感掛零

記者陳曼玲/綜合報導
口罩已經成為民眾生活必備品。(特派員黃惠玲/攝影)
口罩已經成為民眾生活必備品。(特派員黃惠玲/攝影)

今年冬天以來伊利諾州數家醫院都報告沒有出現流感病例，醫生指出，此驚人結果，主要歸功於新冠疫情期間的防疫措施，特別「戴口罩」的行為，意外消滅流感，可說是小兵立大功。

Advocate Aurora Health醫療系統在伊州和威斯康辛州旗下有26家醫院，去年這些醫院的流感患者高達1萬3000人，而今年到目前為止，流感病例掛零。

芝加哥地區的Rush Health和Northwestern Medicine兩家醫療系統，今年也只有極少數或甚至無流感病人；送交疾病防治中心CDC的檢驗室報告則發現，今年截至目前為止，全美只有1800個流感案例，比起去年同期的27萬3000人簡直天壤之別。

醫生們表示，新冠疫情期間的防疫措施，像是戴口罩、洗手、保持社交距離，加上許多民眾遠距工作、學生在家上課，以及出國旅遊人數降低，都大幅減少了傳染流感的機會。

另外，新冠疫情期間，全美加配流感疫苗數量，在2019-2020年度的流感季節發配1億7500萬劑流感疫苗，而2020-2021年度則增加到1億9400萬劑，流感疫苗的加強施打，也多少減少了感染機會。

Rush River North Primary Care醫生雷芬朵(Lisa Ravindra)說，過去幾年醫院都得不斷說服民眾前往施打流感疫苗，今年則都是主動要求接種。

雷芬朵說，不敢預測未來能像今年一樣維持零流感的記錄，但她確定以後自己會繼續戴口罩，更建議病人到醫院時要戴口罩。

伊州Oak Lawn村的Advocate兒童醫院小兒科副院長巴特利(Mark Butterly)說，不確定一般民眾將來接受戴口罩的意願有多少，但他看到光是戴口罩這樣簡單的方法就能大幅降低疾病傳染，覺得至少以後醫療工作人員，特別在冬天時，不論在醫院或診所都應當繼續戴口罩保護自己。

流感疫苗 疫情 防疫

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