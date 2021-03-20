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亞洲躍動影展 「好好拍電影」等5部香港電影線上看

芝加哥訊

香港紐約經濟貿易辦事處(香港駐紐約經貿辦)聯同芝加哥亞洲躍動電影節，即日起到5月1日期間，將合作播映五部最新的香港電影作品。

 

包括資深美術指導文念中首執導筒的作品「好好拍電影」，香港首部劇情電影計劃的得奬導演馮智恒執導的「遺愛」、香港樂隊主音趙善恆執導的「一秒拳王」、何力恒執導的「二次人生」，以及陳茂賢執導的「不日成婚」。

香港駐紐約經貿辦處長聶繼恩透過錄影視像，感謝亞洲躍動電影節及一眾美國影迷對香港電影的支持。她表示，今次精選的五部電影，展現了香港電影業活力和多元的一面，以及新進導演的優秀創作。

為推動香港電影業的長遠發展，香港特別行政區政府推出多項支援措施，包括「首部劇情電影計劃」，為香港電影注入新動力。透過該計劃，勝出的新導演及其電影製作團隊可獲電影發展基金資助落實其得獎電影計劃。該計畫自2013年推出以來，培育了不少出色的新一代電影人才。

 

更多有關入圍今屆芝加哥亞洲躍動電影節的香港作品資料，可參看香港駐紐約經貿辦網頁：https://reurl.cc/9ZWVzV。

電影 香港 紐約

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