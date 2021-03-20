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不再當啞裔 大芝加哥華社發起抵制仇恨

特派員黃惠玲╱芝加哥報導

為強化華裔與華埠社區的反歧視與仇恨意識，表達對於全美各地亞裔莫名成為仇恨目標的抗議，大芝加哥華社發起「抵制仇恨亞裔雲端講座」，以及齊上街頭的「芝加哥華人治安維權大集會」，希望團結華人力量，共同維護權益。

由大芝加哥地區華僑華人聯合會、伊利諾州庫克郡警長辦公室、芝加哥市人際關係局主辦的「抵制仇恨亞裔講座」，將於20日下午2時舉行，主辦單位表示，激增的仇恨犯罪事件給華人平靜生活帶來了極大的威脅和困擾。

該講座主要將幫助芝加哥華人了解在公共場所遭受歧視，甚至面對仇恨暴力時應如何應對，該場雲端會議，可從Zoom收看，Meeting ID：862 5656 8701，Passcode: 12345，或從Youtube網絡直播，連結為：https://reurl.cc/OX6Vp9。

另一場「芝加哥華人治安維權大集會」的活動時間為27日下午2時，集合地點由原來的華埠圖書館前，改在華埠廣場大型壁畫前，主辦單位為華埠治安基金會、華埠更好團結聯盟，協辦機構包括福建商會、美亞健康協會、華人諮詢服務處等數十個華社團體。

華埠治安基金會表示，除了美國各地不斷發生針對亞裔的暴力襲擊事件外，芝加哥華埠治安狀況也是每況愈下，兩年來已有兩次華人同胞遭槍殺，而各種持槍劫車入室盜竊等犯罪更是日益囂張。

為應對疫情之下日益增加的仇視亞裔犯罪活動，也希望向當局呼籲提出實際方案改善華埠治安，集會將以「反暴力，反歧視，保安全，保治安」為主題，希望所有華人踴躍參與。

華人 華埠 芝加哥

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