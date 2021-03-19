亞裔史納入公校課程 伊州議員推動立法

伊利諾州「亞裔核心小組」表達對於亞城暴力事件的震驚。(Asian American Caucus)

由伊利諾州「亞裔 核心小組」(The Asian American Caucus)17日針對亞特蘭大多名亞裔遭槍殺的案件表達震驚，小組發出聲明稱，「排外與種族主義的錯誤信息，助長了反亞裔襲擊事件」，成員並呼籲所有人團結對抗仇恨及暴力犯罪。

此外，多位小組成員還主導並推動將亞裔歷史納入伊州K-12課程的立法行動，希望強化學生對於在美亞裔經歷與貢獻的教育 ，讓下一代對亞裔有更正確、深入的認識。

伊州亞裔核心小組九位成員，包括五位華裔女民代，其中四名為華裔州眾議員馬靜儀(Theresa Mah)、江珍妮(Jennifer Gong-Gershowitz)及王迪奈(Denyse Wang Stoneback)、楊啟華(Janet Yang)，另一位為大都會水處理局委員馮妙燕(Josina Morita)。

該組織鼓勵所有亞裔遇到或看到任何仇恨犯罪行為，務必立刻舉報，小組表示，不斷讓類似事件曝光，才能引起更多的重視，並遏止未來可能的案例發生，核心小組官網並列出了舉報網頁與電郵、電話，相關信息可查詢官網：www.asianamericancaucus.org。

至於推動將亞裔發展歷史、過程與貢獻列入幼稚園到高中課程的376法案(The TEAACH Act)，是在1月29日由江珍妮主導提出，並獲得馬靜儀等其他17位議員加入支持。

該法案預計近日將由「學校課程與政策委員會」(School Curriculum and Policies Committee)表決，江珍妮表示，教育將擴大未來是帶隊於亞裔美國 人的經歷，增加更多人了解與聯繫彼此的機會，進一步促進整個美國社會的團結與成長。