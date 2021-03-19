密大校長挺亞裔：若沒有他們 密大不會有今日卓越成績

密大校長施立索。(密大提供)

安娜堡密西根大學校長施立索(Mark Schlissel)17日向全校師生發出聲明，對亞特蘭大槍擊案的八名死者，以及受該案件影響感到傷痛者，表達最深切的慰問，他說，密大非常珍惜所有亞裔 學生、教職員，如果沒有亞裔近百年來對於社區與該校的貢獻，密大不會有今日多元且卓越的成績。

施立索說，亞城案的八名死者中，七人為女性，其中六人為亞裔，初步調查顯示，這起恐怖的槍殺案可能是由厭女症(misogyny)或種族主義 引起。

他表示，現在正是必須團結對抗全球新冠疫情挑戰之際，「我們卻看到越來越多針對亞裔的仇外事件與仇恨攻擊，甚至試圖將這些社區成員排除在各大學之外」。

施立索表示，130年前，密大迎來第一批中國學生，該校一直很珍惜所有亞裔學生、教職員工在學術與社會上的貢獻，他說，如果沒有亞裔於近一個世紀對社區的發展做出努力，密西根大學不會是今日多元且卓越的模樣。

他呼籲大家攜手拒絕針對亞裔鄰居、同事朋友和親人的仇恨暴力，「當我們對最近發生的許多種族主義襲擊感到不安同時，更要分享對於亞裔的支持」。

他並列出密大各項有關亞太裔小組、研究以及多場與種族、婦女與疫情相關的研討會，詳情可查詢：https://reurl.cc/9ZblZa。

香檳伊利諾大學校長瓊斯(Robert J. Jones)18日也發表公開信，譴責亞城按摩店的連環槍殺案件，他說，仇外心理與反亞裔種族主義由來已久，而過去一年這些歧視 與仇恨再度出現，在此情況下，大家更應團結一致，反對一切形勢的暴力。

他表示，UIUC是研究種族不平等根源的大學，所以更要拒絕目標性的、替罪羔羊式的歧視與仇恨犯罪，瓊斯呼籲師生，只要遇到歧視，應立即向學校「偏差評估與反映團隊」舉報，網址：www.bart.illinois.edu。