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最高階級戰狼秀？美中會談「嘴上外交」肉搏戰

接到種族恐嚇電話 舊金山華埠金門幸運簽語餅店報警

「我們不應受此對待！」 華埠怒吼 籲團結對抗仇恨犯罪

特派員黃惠玲/芝加哥報導
黃暉(前)高呼「我們不應該受到這種對待」。(特派員黃惠玲/攝影)
黃暉(前)高呼「我們不應該受到這種對待」。(特派員黃惠玲/攝影)

「我不敢相信竟然發生如此兇殘且針對性的槍殺」，華埠治安基金會會長黃暉描述聽到亞特蘭大按摩院血腥槍擊案後的第一反應，「震驚後隨之而來的就是恐懼」，尤其是眾多華人與商家聚集的華埠，從新冠疫情爆發以來，已遭遇太多打擊，他高聲弩吼「我們不應該受到這種對待」，25區區長盧漢士說，華裔社區對種族歧視與仇恨犯罪的焦慮加深，商家甚至因此提早打烊。

此外，芝加哥市市長萊特福特17日以非常嚴厲字眼發表對於亞城血腥槍案的看法，她說，「別搞錯了，這就是一起仇恨犯罪，很明顯就是仇恨犯罪，且是針對性的行動」，事件後她也立即與警局局長布朗聯繫，布朗向她保證，警局目前掌握的信息中，沒有針對芝市亞裔社區的具體威脅。

萊特福特說，從疫情爆發以來，在前總統的煽動下，類似的種族暴力與仇恨言論一直增加，「在芝加哥，我們永遠不能給仇恨犯罪有任何扎根機會」。

美中餐飲協會主席胡曉軍。(特派員黃惠玲/攝影)
美中餐飲協會主席胡曉軍。(特派員黃惠玲/攝影)

盧漢士召集的「譴責反亞裔歧視與攻擊」，則於18日中午在華埠廣場舉行，盧漢士說，任何形式針對膚色、種族的仇恨與歧視，都不應該存在，過去一年，全美襲擊與歧視亞裔的案例幾乎達到4000件，而剛發生的亞城槍擊案，更敲響了社區警鐘，「大家必須行動起來，一起遏止這種無法接受的行為」。

美亞健康協會主任劉紅說，過去一年華埠仇恨犯罪、治安事件倍增，而因此向協會心理諮商求助的華人大幅增加，「焦慮、憂鬱，甚至想要自殺的情況十分普遍」，整個大環境變化，使華人不論外出工作、運動，都深感安全壓力。

培德中心主任吳常義說，培德的英文班學生分布在餐館、美容院、美甲店工作，大家辛勤工作只為實現美國夢，然而新冠疫情卻使這群移民，受到無辜的攻擊，甚至害怕出門。

第九警分局局長傑羅米(Don J. Jerome)說，警局十分重視有關亞裔歧視問題，芝加哥警局局長布朗在亞特蘭大發生連續槍殺血案後，也已表示會在全市亞裔聚居社區加強巡邏，他也說，儘管九分局轄區內有眾多華人居民，但警方並沒有收到歧視或仇恨的舉報案例，他鼓勵居民繼續守望相助，不要畏懼報案。

九分局局長傑羅米(中)說，截至目前，九分局沒有華裔遭受歧視報警的紀錄。(特派員黃...
九分局局長傑羅米(中)說，截至目前，九分局沒有華裔遭受歧視報警的紀錄。(特派員黃惠玲/攝影)

華埠更好團聯盟主任陳本恩說，統計顯示全美過去一年歧視亞裔案例高達3800多件，其中伊州約有100例，相對於東西兩案，伊州情況較佳，但每個人不要因此放鬆或忽視仇恨與歧視事件；美中餐飲協會主席胡曉軍、華人諮詢服務處總裁劉國華也一致譴責亞城槍擊案，並重申不應容許歧視或攻擊以任何形式存在。

警局增加了華埠的巡邏。(特派員黃惠玲/攝影)
警局增加了華埠的巡邏。(特派員黃惠玲/攝影)

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