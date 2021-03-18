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疫情拖累 芝市區辦公樓空置率逾15%

記者陳曼玲╱綜合報導
疫情期許多員工都居家上班，導致市區辦公樓空置比率倍增。(特派員黃惠玲╱攝影)
疫情期許多員工都居家上班，導致市區辦公樓空置比率倍增。(特派員黃惠玲╱攝影)

受到新冠疫情影響，許多在芝加哥市區的辦公大樓，到目前只有不到20%的員工進公司上班，連帶拖累辦公大樓的使用比率降低甚至租不出去，統計顯示，去年芝加哥市區有15.5%(約2140萬平方呎)的辦公室空間閒置，間接造成附近商家的生意不振，商業房地產公司預估，此情況未來兩年可能會更糟。

芝加哥市區有超過1億3800萬平方呎的辦公室市場，位居全美第二，除了市區辦公大樓外，在環區內外及芝加哥河北邊地區，也有550萬平方呎的閒置辦公室空間，進城上班的人數驟減，周邊的餐廳、酒吧和商店營運受衝擊，還因此影響芝市摩天大樓的興建計畫、稅收和其他經濟活動。

根據商業房地產公司CBRE數據，前年的辦公室空置率為12.8%，去年因疫情增加到15.5%，估算這些租不出去的空間損失總值，等於五棟威利斯大樓(Willis Tower)。

CBRE預估，即便疫情緩和、經濟反彈後會有公司陸續回來租賃大樓辦公，但空屋率在明年底可能會增加到18%；加上尚未完工的大樓，整體空屋率還可能攀升到20.3%。

CBRE代表租賃公司的仲介卡沙塔(Mark Cassata)說，民眾疫苗接種加速普及，許多公司已在考慮恢復實體上班，但有些公司的租賃即將到期，加上新開發的建築大樓加入市場，2022年底將有約800萬平方呎的額外空間釋出。

這些新建案包括在芝加哥河畔的Wolf Point地點的60層樓的Salesforce Tower，聯合火車站(Union Station)旁邊的50層樓的BMO Tower，及在富頓市集(Fulton Market)地區的幾棟建築。

卡沙塔說，辦公室的市場可能需要兩到四年才能回穩，但房地產公司對芝加哥中長期的辦公租賃市場仍相當看好。

辦公大樓業主為吸引客戶，紛紛推出租賃優惠，例如在更新租約或簽新約時減免幾個月租金、改善大樓空氣過濾系統及公共設施，或增建戶外空間。

芝加哥 疫情 房地產

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