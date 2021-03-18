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伊大秋季恢復實體課 芝公立高中返校未定

特派員黃惠玲╱芝加哥報導
伊大旗下三所大學計畫從秋季學期開始，恢復大多數的實體課程。(UIUC臉書)
伊大旗下三所大學計畫從秋季學期開始，恢復大多數的實體課程。(UIUC臉書)

伊利諾大學16日宣布，包括香檳、芝加哥、春田等三所伊大，將在今年秋季學期恢復絕大多數的實體課程，總校長齊麟恩(Tim Killeen)說，屆時只有人數眾多的課程會繼續維持線上教學，學校也將增加檢測新冠病毒次數、擴大疫苗施打，確保校園安全。

此外，儘管芝加哥公立學校(CPS)宣布預計在4月19日讓高中生回教室上課，不過，芝加哥教師工會(CTU)表示，除非確定校園安全，否則不會同意讓高中教師返校。

齊麟恩表示，除非疫情的發展軌跡出現顯著變化，否則伊大計畫在秋季學期讓校園回歸上課傳統。

儘管各大學近來紛紛公布其新學年的開學計畫，但目前仍不清楚何時可以讓所有大學生與教職員接種疫苗，不過，總統拜登已經承諾，所有民眾可在5月1日前獲得施打資格，其他可能影響返校的因素，還包括變種病株是否會帶來新一波疫情，聯邦衛生機構是否允許學校全面重啟校園等。

香檳伊大對此表示，該校排定8月23日開學，目標是讓大多數學生返回校園，包括學校宿舍也會重開，該校發言人卡勒爾(Robin Kaler)說，這項計畫會依據安全狀況隨時修改。

香檳伊大校長瓊斯說，大學返校上課不能再拖延，因為學生們必須在未來幾周內開始登記註冊下學年課程，他也希望在4月中旬前，讓所有大學生可以施打疫苗。

芝加哥公校高中方面，CPS已宣布計畫在4月19日讓高中生返校上課，屆時高中生可以選擇繼續居家上網學習，或回到教室上課，但教師工會對此稱，他們還沒有對返校日達成共識。

CPS執行長傑克森16日向家長發出聲明郵件指出，學校已經做好安全重開的準備，且相信很多家庭都想要有選擇返校與否的權利，教師工會隨後也發出聲明，指傑克森的郵件破壞了彼此的協商進度，CTU說，「我們沒有就任何恢復高中返校上課的日期達成協議，除非我們確定學校建物能夠安全重新開放，否則不會達成協商。」

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