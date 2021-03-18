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芝疫苗接種擴大至1C 29日開跑 酒店、餐館等行業接待人員可登記

特派員黃惠玲╱芝加哥報導

芝加哥市市長萊特福特17日宣布，29日起疫苗接種對象將擴大到1C範圍，包括所有酒店、餐館等休閒娛樂行業接待人員、建築、法律、銀行與媒體等必要行業員工，以及16歲到64歲有健康狀況者，都將可以登記施打新冠疫苗。

芝加哥衛生局局長亞瓦迪說，廣義來說，如果有潛在健康問題的芝加哥民眾，都可以在4月或5月獲得疫苗接種機會，她也補充，所有還沒有施打疫苗的65歲及以上長者，都仍將是市府優先接種目標。

庫克郡郡長普瑞科溫可說，到17日為止，該郡因疫苗數量仍然不足，仍舊無法開放1C目標群接種，但只要疫苗數量到位，會在第一時間開放符合資格民眾登記。

考慮疫情已經放緩，伊利諾州州長普立茲克也公布了下階段的開放計畫，包括提高聚會人數，此外也計畫向大型會議、展覽的舉辦鬆綁，並提高餐館行業的堂食人數。

芝加哥公立學校系統CPS執行長傑克森(Janice Jackson)17日表示，所有公校系統的職員、承包商等，即日起都可以在學區成立的接種疫苗中心施打，學區預計在4月1日前，讓所有職員都至少接種首劑疫苗。

根據學區調查顯示，超過1萬4000名教職員(至少三成)已經施打了第一劑新冠疫苗，大多數人都是從其他機構接種。

為加強疫苗施打效率，伊利諾州17日宣布，19日位於西北郊的Batavia推出新的大型疫苗施打中心將開始服務，此處由國民兵負責的施打站，加上其他位於Carpentersville跟Elgin兩處的國民兵接種中心，將提供附近地區約54萬6000位居民接種服務。

疫苗 芝加哥 學區

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