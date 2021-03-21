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王軍律師事務所提供各類專業法律服務

本報芝加哥訊
王軍（Jun Wang）律師事務所提供各類專業法律服務。
王軍（Jun Wang）律師事務所提供各類專業法律服務。

位於芝加哥中國城附近橋港區3044 S. Wallace St.,Chicago, IL 60616和19 Salem Ln, Evanston, IL 60203的王軍律師事務所(Law Offices of Jun Wang, LLC)王軍（Jun Wang）律師，是美國聯邦法庭訴訟律師，伊利諾伊州訴訟律師。該律師所主要業務包括：刑事辯護：針對各類刑事犯罪指控的辯護，包括伊州和美國聯邦罪案指控，持槍證和自衛法律： 提供伊州隱蔽持槍證培訓課程和自衛法律課程，經濟糾紛：各類合同，租約，版權，生意和財產糾紛，家庭事務： 家庭暴力，人身保護令，離婚案件，人身傷害：人身傷亡索賠，勞工和人權：勞工訴訟，勞工雇佣歧視訴訟，違反人權法案的歧視訴訟，行政訴訟：涉及政府管理部門的訴訟，失業保險金上訴，交通法違章上訴等等，以及房地產交易：房地產買賣交易等。

王軍（Jun Wang）律師， 擁有法學博士，計算機學碩士，生態科學碩士和地理科學學士學位，已在美國從事科學、工程及商務二十余年，深入了解美國社會運作和司法體系，具有極其豐富之商務經驗，工作高效負責。王軍律師還擁有伊州隱蔽持槍證和美國步槍協會教官證書，有多年的槍枝法律和自衛法律教學經驗，已經有近一千名學員成功考取隱蔽持槍證，精通伊州刑事，民事，槍支管理法律和自衛法律。

辦公地址：3044 S. Wallace St., Chicago, IL 60616 / 19 Salem Ln, Evanston, IL 60203，電話：（224）999-1668。電子郵件：[email protected]，www.junwanglawoffice.com，提供免費咨詢服務。

美國 伊州 勞工

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