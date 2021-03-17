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Lady Gaga、槍與玫瑰演唱會 下半年回歸芝加哥

特派員黃惠玲/芝加哥報導
疫情前，小熊球場每年都會舉辦多場演唱會。(chicago Cubs臉書)
疫情前，小熊球場每年都會舉辦多場演唱會。(chicago Cubs臉書)

新冠疫情逐漸緩和，睽違多時的演唱會將陸續回歸，芝加哥小熊球隊主場的瑞格利球場(Wrigley Field)16日宣布，從7月17日起將恢復舉辦包括Lady Gaga、槍與玫瑰(The Guns N'Roses)等去年因疫情而暫停的大型演唱會，至於之前已購票者將可更換新場次門票入場。

這幾場演唱會都是受到疫情影響而於去年暫停舉辦的場次，小熊隊發言人葛林(Julian Green)說，球場將會為迎接樂迷們重新參與演唱會做好完善的準備，去年購買了原場次演唱會者，都可以更換新的門票入場。

目前排定的演唱會新日期如下：

●7月17日的Chris Stapleton，去年的演唱會日期為8月29日。

●7月21日為槍與玫瑰，去年原訂在7月26日推出。

●8月15日的The Hella Mega Tour，去年日期為8月13日。

●8月27日為Lady Gaga，去年演唱會原訂8月14日舉行。

●8月29日的The Def Leppard and Motley Crue，去年日期為8月28日。

●8月30日的Maroon 5，演唱會去年原訂6月13日登場。

芝加哥市市長萊特福特上周才宣布，將允許兩成約8000名觀眾，從4月1日及5日起，分別回到小熊球場、白襪隊球場觀看球賽；此外，伊利諾州州長普立茲克本周也將公布最新的防疫鬆綁計畫，預料屆時將對現行娛樂場所的活動限制放寬。

除了小熊球場的演唱會即將重新推出外，聯合中心(United Center)與士兵球場(Soldier Field)的演唱會也將逐漸恢復，目前已排定的聯合中心活動，包括6月9日的James Taylor演唱會，7月12到13日的Rage Against the Machine音樂會，10月7日的Tame Impala演唱會。

士兵球場部分，現有Pitchfork音樂嘉年華的主辦單位正在申請許可，另外一場Riot Fest則預定於9月推出。

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