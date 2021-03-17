擴大政治力量 芝華埠與橋港爭取今年選區合併

華埠商圈商家密集，許多華人也因工作、家庭緣故而持續移入。(特派員黃惠玲/攝影)

10年一次的選區重劃將在今年登場，數十年來積極爭取擴大華人 政治力量的華埠 更好團結聯盟創辦人陳增華表示，由於今年獨立組織「改變伊州 」(Change Illinois)將成立「重劃選區委員會」(citizen redistrct commission)負責劃出芝城更公平的選區新地圖，加上華人人口持續增加，因此原分散於11區與25區的華人聚居地，有望重整集中到同一區。

陳增華說，選區重劃對於社區發展意義重大，選區邊界應該按照地形、地理、凝聚力、連續性、完整性、領土緊凑性和選區的利益共同體作為考量依據，劃分的方式和位置都會影響社區選舉的影響力。

他說，「改變伊州」邀請了包括他在內的四名委員與一名顧問，先成立了「重劃選區委員會遴選委員小組」，這個小組將選出13名來自社區的公正人士擔任重劃選區的委員。

其他遴選委員還包括德堡大學(DePaul University)政治學副教授李維斯(Christina Rivers)、拉丁美洲政策論壇高級對外事務聯繫專員瓦爾德茲(Roberto Valdez Jr)、西區投資與行動組織Build總監亞倫守(Adam M. Alonso)，UIC學術與政府公共服務系退休教授辛普森(Dick Simpson)則擔任顧問。

陳增華以10年前的選區重劃為例，伊州議會當時通過了所謂的「華埠法案」，此案促使原本分散在三個州眾議員的華人聚居地點，全部劃入第二選區，間接促成議會產生了有史以來的首位華裔州眾議員馬靜儀。

華埠與橋港區10年前的華人約有2萬5000多人，今年人口普查結果預計9月份才會公布，初步估計華人人口將高於2010年的普查數，陳增華說，原本當年州府通過新法案後，也想趁勢推進到芝加哥市選區，但因當時市議會政治因素影響而沒有成功。

今年芝加哥市市長、議會已經大幅度換血，多位資深保持權位的區長下台，往年存在的障礙清除，今年華埠重劃的機率也隨著提高。

他說，由於11區的華人數遠高於與25區，基本上將朝把25區畫入11區的目標努力，「只要人口普查公布的新數據顯示，這兩區華人選民已超過該區人口半數，根據聯邦法，就一定要將兩區華人畫入同一選區」。

假使新的普查數據華人選民仍未過半，新成立的「選區重劃委員會」就將扮演關鍵角色，他鼓勵華人踴躍報名申請爭取成為委員，或建立與該委員會暢通的聯繫管道，表達社區心聲，該委員會畫出新選區地圖後，送交議會並獲得41票及以上支持即可施行。

陳增華說，目前約已有百人提出申請成為委員，申請截止日為4月9日，獲入選者可獲5000元津貼並接受專業培訓，相關報名信息，可查詢官網：www.chicagoswards.org。