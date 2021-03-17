擴大政治力量 芝華埠與橋港爭取今年選區合併
10年一次的選區重劃將在今年登場，數十年來積極爭取擴大華人政治力量的華埠更好團結聯盟創辦人陳增華表示，由於今年獨立組織「改變伊州」(Change Illinois)將成立「重劃選區委員會」(citizen redistrct commission)負責劃出芝城更公平的選區新地圖，加上華人人口持續增加，因此原分散於11區與25區的華人聚居地，有望重整集中到同一區。
陳增華說，選區重劃對於社區發展意義重大，選區邊界應該按照地形、地理、凝聚力、連續性、完整性、領土緊凑性和選區的利益共同體作為考量依據，劃分的方式和位置都會影響社區選舉的影響力。
他說，「改變伊州」邀請了包括他在內的四名委員與一名顧問，先成立了「重劃選區委員會遴選委員小組」，這個小組將選出13名來自社區的公正人士擔任重劃選區的委員。
其他遴選委員還包括德堡大學(DePaul University)政治學副教授李維斯(Christina Rivers)、拉丁美洲政策論壇高級對外事務聯繫專員瓦爾德茲(Roberto Valdez Jr)、西區投資與行動組織Build總監亞倫守(Adam M. Alonso)，UIC學術與政府公共服務系退休教授辛普森(Dick Simpson)則擔任顧問。
陳增華以10年前的選區重劃為例，伊州議會當時通過了所謂的「華埠法案」，此案促使原本分散在三個州眾議員的華人聚居地點，全部劃入第二選區，間接促成議會產生了有史以來的首位華裔州眾議員馬靜儀。
華埠與橋港區10年前的華人約有2萬5000多人，今年人口普查結果預計9月份才會公布，初步估計華人人口將高於2010年的普查數，陳增華說，原本當年州府通過新法案後，也想趁勢推進到芝加哥市選區，但因當時市議會政治因素影響而沒有成功。
今年芝加哥市市長、議會已經大幅度換血，多位資深保持權位的區長下台，往年存在的障礙清除，今年華埠重劃的機率也隨著提高。
他說，由於11區的華人數遠高於與25區，基本上將朝把25區畫入11區的目標努力，「只要人口普查公布的新數據顯示，這兩區華人選民已超過該區人口半數，根據聯邦法，就一定要將兩區華人畫入同一選區」。
假使新的普查數據華人選民仍未過半，新成立的「選區重劃委員會」就將扮演關鍵角色，他鼓勵華人踴躍報名申請爭取成為委員，或建立與該委員會暢通的聯繫管道，表達社區心聲，該委員會畫出新選區地圖後，送交議會並獲得41票及以上支持即可施行。
陳增華說，目前約已有百人提出申請成為委員，申請截止日為4月9日，獲入選者可獲5000元津貼並接受專業培訓，相關報名信息，可查詢官網：www.chicagoswards.org。
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