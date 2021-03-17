伊州疫情緩 防疫可望鬆綁 但不會取消口罩令

伊利諾州衛生廳16日表示，該州新冠疫苗 施打比率已經達到12.27%，已完成接種人數有156萬3294人，另方面，該州16日發現26宗英國變種病毒 病例，累積已120例，南非變種病毒則有三例，還有兩例來自巴西的變種病毒病例，衛生廳廳長伊吉克說，儘管疫情 放緩，但短期內不會考慮取消口罩令，希望民眾切實遵守規定。

衛生廳指出，16日該州的平均單日接種數目為10萬2564劑，且已有超過12%的伊州居民完成兩劑的輝瑞或莫德納疫苗及單劑的嬌生疫苗接種。

在施打疫苗人數不斷增加同時，該州的新冠確診人數持續下降，16日有1997人確診，死亡新增19人，過去七天的平均新增確診率已經降到2.3%。

到15日晚間截止，該州因為感染新冠病毒入院治療的人數有1152個，另外有250人住進加護病房，124人使用呼吸機。

衛生廳廳長伊吉克說，伊州到實施第四階段的經濟重啟，僅剩些微距離，她提到，85%的新冠死亡年齡都在65歲及以上族群，只要這個年齡層的民眾達到一定比率的疫苗接種，那麼可預見死亡人數將明顯下降，屆時也將達到鬆綁各項防疫措施的標準。

不過，她說，雖然疫情有緩和跡象，但在進入第五階段的防疫前，也就是全民達到一定的接種疫苗比率前，她都不會考慮取消口罩令。