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租金補貼來了！庫克郡4月2日前可申請 最高可領1萬5

記者陳曼玲/綜合報導

庫克郡將從聯邦政府的新紓困案中，獲得9億9800萬元補助，郡長普瑞科溫可(Toni Preckwinkle)表示，該郡宣布將撥出其中7300萬元，作為庫克郡郊區居民申請租屋補貼，每戶最多可得1萬5000元，比去年的首波租屋津貼多了近三倍。

庫克郡於去年春天，拿到第一筆聯邦經濟紓困法案撥出的4億2900萬元補助，郡府使用了其中2000萬元，作為補助約1000名租屋者的房租津貼，當時每戶約分得4500元。

隨著甫通過的紓困案，庫克郡計畫擴大補助租屋族，年收入低於當地家庭中位數的7萬2800元的80%，也就是5萬8240元者，只要提出因新冠疫情而導致財務困難的證明，例如失業、工作時數減少、強迫休假停薪、因確診感染或需要照顧幼兒而必須辭職等原因，就有機會獲得新一波租金補助。

庫克郡住屋局(Housing Authority)執行主管莫諾區歐(Rich Monocchio)說，預期申請人數眾多，屆時將舉行隨機抽選來決定補助名單。

莫諾區歐提到，說如果申請者家中至少有一人已經失業90天，或是年收入不超過該區域收入中位數的50%，意即一家四口收入為4萬5500元，抽籤時會自動列入優先名單。

根據郡府網站，被抽中的家庭獲得抵免一年欠繳的租金及水電瓦斯帳單，以及未來三個月的租金，這些補助將直接匯給房東，最高達1萬5000元，代表房東或租客權利的組織也可代替租戶申請。

去年拿過租屋補貼的民眾今年可以二度申請，但如果今年已獲得聯邦公共住房津貼、住屋現金券(housing vouchers)或租屋補助者，則不能申請這次的津貼。

申請截止日為4月2日，相關信息可上網：www.cookcountyil.gov/recovery。

此外，州長普立茲克日前已宣布，將暫停驅逐房客命令延長實施到4月3日。

庫克 紓困 租金

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