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芝加哥華埠濺血 卡拉OK店顧客口角 當街開18槍釀1重傷

特派員黃惠玲╱芝加哥報導
華埠永活街「天下為公」牌樓旁，15日凌晨發生槍擊案。(特派員黃惠玲/攝影)
華埠永活街「天下為公」牌樓旁，15日凌晨發生槍擊案。(特派員黃惠玲/攝影)

芝加哥在剛結束的周末槍聲不斷，根據統計，從12日晚間到15日清晨，芝市有39人中槍受傷，還有四人遭射殺，其中一宗在芝城南區的快閃派對的槍擊案，造成15人中槍，其中兩人喪生最為慘重，而華埠永活街15日凌晨也發生一起槍擊案，多名男女在一家卡拉OK店狂歡時，因故發生爭吵，由店內打到店外，其中一人憤而開了18槍，造成一名非裔中槍受傷。

14日清晨4時40分左右，芝加哥南區6798 S. South Chicago Ave.的一處派對場所，發生大規模槍擊案，這場快閃派對至少有200人參與，然而就在活動進行到凌晨時，卻突然傳出槍響，「至少聽到九次槍聲」一名逃出現場的派隊參加者說。

芝加哥警局表示，經警察清場，共有兩人中槍死亡，現場找到四把槍枝，槍擊案件後陸續有15人在該起事件中受傷送醫，死者與傷者年齡從20歲到44歲不等，有關槍手有幾名，為何開槍等詳細案情仍在調查中。

15日凌晨的華埠槍擊案，發生在「天下為公」牌樓下的一家卡拉Ok店，根據警方報告，當時有六、七名非裔在店內消費，因故發生衝突，這群男女從店內吵到店外，接著一名嫌犯突然開槍，初步調查該名持槍者前後開了18槍，其中兩槍打中其中一人的腹部，警方到場後已把傷者送醫，傷勢嚴重。

第九警分局表示，華埠一帶的夜店，近年發生好幾次群毆、槍擊事件，而嫌犯幾乎都是從其他社區來的消費者，警方也多次接到居民舉報夜店附近街道入夜後車輛過多、聲音太吵，過去一年因為疫情，這些問題因店家暫時停業而消失，近來酒吧、夜店才重新允許營業，沒料到又發生了15日的槍擊案。

槍擊 華埠 芝加哥

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