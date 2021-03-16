疫情期家暴多 華父嫌歌聲吵 毆打女兒逃逸

疫情增加了家人的相處時間，也連帶引發更多家庭糾紛。(pexels)

新冠疫情 大幅增加了人們居家時間，也連帶提高了家人間產生糾紛的機率，芝加哥華埠13日晚間發生一宗華裔家庭父親毆打女兒的案件，50多歲的父親抱怨女兒唱歌聲音過吵，未料引起20多歲女兒不滿引發口角，華父因此動手毆打女兒，警方據報後到場，將女兒送到醫院，父親則逃逸至今仍未歸案。

芝加哥第九警分局指出，家庭糾紛在過去一年間的案件數幾乎增長了一倍，警方說，疫情導致家人相處時間拉長，是導致糾紛頻發的主要原因。

這種情況不僅出現在芝城，全美各地普遍都遭遇類似問題，根據「JAMA精神病學」(JAMA Psychiatry)2月份期刊的一項研究發現，去年大流行期間，與精神健康、自殺未遂、用藥過量、親密伴侶暴力和涉嫌虐待兒童有關的急診就診率，比往年同期高。

該研究由聯邦疾病防治中心CDC的研究人員主導，主要調查了2018年12月30日至2020年10月10日間的急診科就診次數。

在此期間，有近1.9億次的急診就診，超過600萬人次涉及精神健康、藥物濫用或家庭暴力，研究人員發現，與2020年3月中旬至2020年10月相比，因精神健康狀況、自殺未遂、藥物過量以及兒童虐待和忽視而送急診的比率，顯著高於2019年同期。

13日晚間華埠父毆女事件的紀錄顯示，案件發生在華埠廣場後方的住宅區，警察 接到受害者報案，稱遭到父親打傷，受害者表示，她吃完晚飯後在家唱歌，遭父親斥責聲音太大，隨後兩人開始爭吵，父親出手將她打傷。

警方表示，受害女性送醫後並無大礙，但涉嫌毆打罪的華父至今逃逸無蹤。

九分局說，從去年3月至今的疫情期間，大部分家庭因為避疫而待在家中時間拉長，尤其受到疫情影響，多數人心情都較低潮。

該轄區內暴增的家庭糾紛案，除了子女與家長的衝突外，也有許多夫妻爭吵甚至大打出手的案件，日前一對夫妻就因為在家看電視時互搶頻道而打了起來，警方表示，警察只要接到家暴 案件，必須立即處理，因為家暴案有可能衍生為無法挽回的兇殺案件。

警方也提到，家暴案頻發也讓警察身心俱疲，因為不少家人吵架後報警，但等警察到場逮捕施暴者時，家人反而出面大力阻止，甚至攻擊警察，警方說，警察對家暴嚴肅對待，非家人反悔就能撤回舉報。