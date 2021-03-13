疫情期間 伊州亞裔死亡人數比往年高5成

根據聯邦估計從去年3月到12月的各州死亡人數，伊利諾州死了約11萬1000人，比2015到2019同期的死亡人數高出27%，其中亞裔死亡人數增幅逾五成，僅次於西語裔，分析還提到，儘管染疫死亡所增加的人數，無法百分之百證明病毒是造成死亡增加的唯一原因，但彼此的確密切關連。

聯邦疾病防治局CDC的數據顯示，從去年3月1日到今年1月2日的伊州 死亡總數為11萬1000人上下，而從2015年到2019年同樣44周期間，平均每年死亡人數為8萬7000人，也就是說，2020年的死者數比往年高出27%。

報告提到，此期間所增加的死者中，65歲到74歲死亡的總數，比往年同期提高了35%，位居各年齡層之冠，25到44歲則以32%居次。

以族裔來分析，西語裔的死亡人數超出往年平均幅度高達八成，亞裔則以54.8%的增幅排第二，非裔增加了40.%，白人只有18.4%。

分析指出，新冠病毒的確是死亡人數增多的主要原因，但並非全部因素，這段期間伊利諾州超過往年的死者病因中，有五名染疫死亡同時，還有兩名是因其他疾病病故，包括因為疫情 而害怕到醫院就醫的重症患者。

CDC的報告提到，全美50州在去年3月到年底間，都出現超出往年的死亡人數，其中紐約 死者比往年高出37%，高居全美首位，夏威夷的這項比率最低，只有2%。

伊州死亡人數比往年平均增加將近三成的主要原因，是因為該州出現兩波感染高峰，第一波是去年春天，當時紐約的疫情最為嚴重，且醫院爆滿，導致紐約在去年4月初的死亡人數，瞬間增加到比往年同期高出7.5倍，不過，紐約就僅出現這波感染峰期。

去年春季，伊州疫情還沒有達到高峰，但死亡人數也明顯升高，問題就出在到了秋天，伊州又出現新一波更嚴重的疫情，從去年11月到12月中，該州死亡人數比往年同期高出五到六成。