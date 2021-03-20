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高明電器經銷各種家用電器 全新高品質名牌令您買得開心，用得安心，讓家人放心！

本報芝加哥訊
高明電器經銷各種全新高品質名牌家用電器，歡迎選購！
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高明電器有限公司(K.C. ELECTRONICS INC.)經營/經銷或代理各種全新高品質名牌家用電器供您選購，為廣大華人客戶提供一站式服務及最優惠價格，保證比各大家電零售門市更低，否則退還10%差價。提供真誠耐心的銷售服務，專業的安裝，全部新家電擁有一年或以上的上門保修，令您買得開心，用得安心，讓家人放心。

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該公司近期推出的濾油王雅致斜型油煙機 LT-JS 7101,智能開合敞篷式進風口設計，上下雙吸，簡潔易拆，保持廚房整潔無煩惱。原價$999，現特惠價$699.還有雅致時尚，瞬吸油煙的濾油王新品 Live Tech(LT-JS 1305油煙機大優惠(原價：$399）現 $339。專業安裝油煙機，掛墻機，島式機，穿櫥柜，無櫥柜，做灰板，走天花，外墻出，屋簷出，屋頂出，無論情況簡單復雜，都可以給您一個專業的解決方案，瞬間提升油煙機的抽吸效果！

此外，該公司代理的芝加哥最快、最穩定的網絡公司 Comcast 高速網絡，提供上網、電視、和電話服務,其中家用（25mbps）$20,（100mbps）$40，商業特惠套餐價格低至 $70/月（需要相關條件限制）。高明電器地址：2814 S.Wentworth Ave., Chicago, IL 60616，歡迎致電洽詢(312)225-3008，電話:(312)225-3008，WeChat ID:kcelect2814,更多詳情請瀏覽綱頁：WWW.KCELECT.COM，或 E-mail：[email protected]

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