返校推遲…助長青少年劫車 芝警局推網站防範

芝加哥警局推出劫車信息網站，警方隨時更新嫌犯與逮捕資料。(網站截圖)

為解決不斷增加的劫車案件問題，芝加哥警察 局推出全新的劫車網站，該網頁提供如何防範劫車信息，也定期更新各地區劫車案件情節，以及多個案件的嫌疑人作案過程影片、照片，希望藉此提高社區警戒，並踴躍提供破案線索，芝警局局長布朗更坦言，學校至今遲遲未讓青少年學生返校上課，是導致劫車案上升的主要可能因素。

警察局局長布朗表示，這個全新網站，將提供最新的警方破案以及遏止劫車案件的資訊，布朗表示，芝加哥今年前10周的劫車案共有368件，在此同時，有323人因與車輛相關的犯罪遭控，這些嫌犯中有44%為青少年。

他說，部分逮捕行動是由地方與聯邦執法人員組成的聯合團隊共同完成，根據警局統計，上個周末這個聯合團對就逮捕了12人，其中10人以重罪提控，只有兩人被控輕罪。

布朗還提到一宗剛發生的劫車案件，他描述在該起事件中，一名網約車駕駛日前晚間8時30分，在南區街道旁坐在自己的現代轎車裡面時，有一群青少年接近，並要求他交出車鑰匙，一開始該名車主拒絕，但隨後有人拿槍頂住其頭部，迫使他不得不就範，三名15歲青少年得手後，開著該輛車子到處遊晃，警方最後在空中警察協助下，於印第安納州的美麗威爾村(Merrillville)逮捕了三名青少年。

這三個男孩很快釋放交還給其父母，布朗有感而發表示，「年輕人需要更好的輔導老師及支持體系，對於犯罪者，必須讓他們知道需承受真正後果」，他說，警方正與庫克 郡檢察官方面合作，確保這些罪刑獲得更強有力的起訴。

他表示，學校遲遲因為疫情而不返校上課，讓青少年缺乏社會互動，可能是導致青少年劫車上升的原因，「如果學校讓孩子回去教室上課，很多這樣的事情就不會發生」，庫克郡警長達特(Tom Dart)也認同此說法。

有關芝加哥警局劫車信息，可查詢網站：https://reurl.cc/Dvqxvm。