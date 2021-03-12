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聯邦紓困來了！伊州可獲75億釋重負 芝城分20億

特派員黃惠玲/芝加哥報導

聯邦1.9兆疫情紓困法案11日已由拜登總統簽署，這項龐大金額的方案，將可為財庫困窘的伊利諾州帶來75億的進帳，這對疫情期已向聯邦儲備銀行舉債32億的州府財庫而言，無疑將如釋重負，此外，伊州其他各地方政府也會獲得約60億補貼，其中1/3將撥給芝加哥使用。

這筆紓困資金在如何使用上幾乎沒有限制，不過，該經費明文禁止將此款項用來補助該州的退休金帳戶，而眾所周知，伊州的退休金帳戶現階段不足金額高達1410億。

州長普立茲克表示，這筆經費將用於償還疫情期州府支借的債務，同時也會協助刺激經濟，確保恢復就業市場，他說，希望與預算分配的領導者合作，以最佳方式分配這些資金。

伊州議會預料很快會開始討論這筆補助經費的應用，伊州審計長曼多匝(Susana Mendoza)則已經迫不及待向民代喊話表示，應該先繳清伊州累計高達55億的未付帳款，她說，疫情期從聯邦儲備銀行借來的錢，需優先償還後，再考慮該補助金的其他用途。

議會稅收與財政委員會主席扎勒斯基(Mike Zalewski)說，就業安全廳以及基礎教育兩大領域，將是議員們的關注重點。

在地方政府津貼方面，60億的經費中，約有20億將交由芝加哥市使用，這筆經費將如何運用？芝加哥市市長萊特福特表示，「先讓我們拿到錢再說」，她也提到，希望該經費是透過設立特殊要求的特別撥款方式發放，屆時市府會依照聯邦經費運用指南來操作，不會讓市府濫用。

伊州兩位國會參議員德賓、達克沃斯11日發表聲明，進一步說明了該筆經費的使用項目，其中2.75億用於配送疫苗，15億作為額外檢測經費及衛生廳其他公共健康基金，一億撥給強化心理健康之用。

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