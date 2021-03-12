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美食節、飛行秀、爵士音樂節…芝夏日大型活動有望全面回歸

特派員黃惠玲/芝加哥報導
芝加哥美食節有望在今年夏天回歸。(本報檔案照片)
芝加哥美食節有望在今年夏天回歸。(本報檔案照片)

芝加哥市議會委員會10日批准了今年夏季特別活動的提案，包括「芝加哥美食節」、「空中與水面飛行秀」等最受歡迎的夏日傳統，有望於7、8月回歸，不過，由於往年這些大型活動經費，主要仰賴旅館等休閒產業稅收，受到疫情重創，今年資金異常緊張，議會希望從聯邦紓困法案撥給芝市的約2億元經費中，補貼這些活動開銷，讓民眾可以重新享受美麗豐富的芝城夏天。

芝加哥市市長萊特福特表示，她對於恢復舉辦夏日主要活動感到樂觀，「相信2021年的夏天，會比較像2019年，而不再會跟2020年一樣」。

她說，現在大家對於新冠病毒已經有比較詳細的了解，包括其傳播方式，同時衛生機構也了解可以在符合公共衛生指導原則的安全方式下，有效控制病毒擴散，至於芝加哥人對「美食節」與大型音樂會Lollapalloza的回歸感到興奮，會不會為時過早？萊特福特說，她對此「審慎樂觀」，但未準備好去預測還沒有發生的事情。

萊特福特說，市府已經與一些大型活動的組織者討論了一段時間，主辦方也明白必須謹慎，且要遵循公共衛生安全原則。

隨著疫苗接種人數不斷增加，同時感染新冠病毒人數減少，萊特福特已經要求芝加哥警局為恢復舉辦Lollapalloza音樂節與其他大型活動作安全準備計畫。

芝市才剛宣布會在4月1日、5日讓小熊球場、白襪球場重新開放球迷入場，但每個球場只能允許兩成觀眾進入觀賽。

芝加哥市特別活動委員會與芝加哥文化事務與特別活動局(Department of Cultural Affairs and Special Events)10日的活動行事曆會議中，將美食節、飛行秀、藍調音樂節、爵士音樂節等都重新排入日程中。

文化局局長凱利(Mark Kelly)說，疫情期間該局的預算遭砍了一半，隨著聯邦紓困法案由總統拜登簽署通過，希望屆時該筆經費援助，可以為藝術與文化活動提供多額外支持。

芝加哥 美食 紓困

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