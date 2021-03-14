芝加哥經文處 - 駐紐約台北文化中心與Asian Pop-up Cinema合辦5部台灣重量級電影 - 3月17日起隆重登場

駐芝加哥台北經濟文化辦事處、文化部駐紐約台北文化中心與芝加哥亞洲躍動影展(Asian Pop-up Cinema, APUC)合作推出5部台灣重量級電影，將從3月17日起在線上電影院及汽車露天電影院登場。

駐芝加哥台北經濟文化辦事處、文化部駐紐約台北文化中心與芝加哥亞洲躍動影展 (Asian Pop-up Cinema, APUC)合作推出5部台灣重量級電影，將從3月17日起在線上電影院 及汽車露天電影院登場。包括金馬獎最佳劇情長片《消失的情人節》、刻劃同志議題的《親愛的房客》、改編自性侵事件的驚悚片《無聲》、紀錄台灣漫畫巨擘鄭問的紀錄片《千年一問》及懸疑恐怖短片影集《76号恐怖書店》，大芝加哥地區觀眾可透過APUC線上虛擬電影院或汽車露天電影院欣賞。

這次所選映5部電影，皆是2020年國內外影展的贏家，如《消失的情人節》勇奪金馬獎最佳影片、最佳導演 等5項大獎、《親愛的房客》拿下最佳男主角、最佳女配角等3項大獎；《無聲》則獲金馬獎8項提名，最終贏得最佳新演員等2項獎；《千年一問》亦入圍當年度最佳紀錄片；《76号恐怖書店》則入選2020年西班牙錫切斯影展(SITGES–Festival Internacional de Cinema Fantàstic de Catalunya)。

五部片不但話題性十足，在台灣的票房亦相當亮眼，值得一提的是此次5部台灣電影中有4部為全美首映，因此紐約臺北文化中心及駐芝加哥辦事處再次與芝加哥亞洲躍動影展攜手合作，期待觀眾感受台灣電影的魅力。

芝加哥亞洲躍動影展指出，因全美疫情未緩，第12季影展將分為線上虛擬電影單元及實體汽車露天電影院單元，從3月15日至5月1日帶給大芝加哥地區觀眾一連串的亞洲電影洗禮，播映來自14個國家及地區、共計33部影片。其中，台灣電影《無聲》、《千年一問》及《76号恐怖書店》將於影展線上虛擬電影院播映，《消失的情人節》及《親愛的房客》則會在林肯庭院汽車露天電影院(Lincoln Yards Drive-in)上映。

更多資訊請上APUC官方網站查詢：https://www.asianpopupcinema.org/。

APUC台灣電影放映時間及地點(以APUC官網公告為準)：

3月17日至3月21日(週三至週日)

APUC線上虛擬電影院(限伊利諾州地區觀眾收看)

《無聲》(The Silent Forest)｜全美首映

臺灣｜2020｜104分鐘

監製：於蓓華、瞿友寧

導演：柯貞年

演員：陳姸霏、劉子銓、金玄彬、劉冠廷

**獲2020年金馬獎最佳新演員、最佳音效；另入圍最佳新導演、最佳男配角、最佳原著劇本、最佳美術設計、最佳原創電影音樂、最佳剪輯。

青春是針尖戳破耳膜般鋒銳。失聰少年張誠進入啟聰學校就讀，校車謹守速限，他卻發現座位後排遊戲早已失控。女孩貝貝的身體是事故現場，身上插滿少年們慾望和惡意的碎玻璃，貝貝卻露出一張天真臉龐，對張誠送出邀請，「你不一起來玩嗎？」。張誠以為能伸出救援的手，卻跟著被往下拉，旁觀者成為遊戲玩家，而誰是被害者，又該叫誰加害人？集體之惡，從體制面開始崩壞，遠看是神的孩子都在跳舞，身在其中，卻發現是顛倒的伊甸園，以為純淨，其實只是安靜，少了尖叫，便以為沒有抵抗。他們聽不見，你看不見。天真有邪。

3月24日至3月28日(週三至週日)

APUC線上虛擬電影院(限美國地區觀眾收看)

《千年一問》(Chen Uen)｜全美首映

臺灣｜2020｜135分鐘

監製：王師

導演：王婉柔

**入圍2020年金馬獎最佳紀錄片。

1990年3月，接受日本講談社〈早安〉雜誌邀請，〈東周英雄傳〉於日本開卷連載，不僅廣受漫畫迷歡迎，漫畫家更受邀前往日本，並被譽為「亞洲至寶」，此一美譽從此跟隨畫家一生。他是鄭問。立足台灣，放眼亞洲，很在地，才國際，連池上遼一、井上雄彥都受到他影響。能拔尖於商業產業線上，卻又最藝術，筆下水墨技法結合西洋水彩一枝獨秀，日常用品如牙刷、菜瓜布等均能用來作畫，草木皆可為利劍，日本媒體稱他是「漫畫界二十年內無人能出其右的天才、鬼才、異才」。

問君何所思？問君何所繪？紀錄片籌備兩年，橫跨台、港、日、中，訪談超過五十位以上漫畫及出版界人士，以鄭問之生涯及創作為經緯，透過畫作翻拍與人物訪談，以鏡頭為鄭問立傳。千年一問，笑問客從何處來，又打哪裡去？在鄭問來去之間，自成一個時代。

3月27日至3月31日(週六至週三)

APUC線上虛擬電影院 (限美國地區觀眾收看)

《76号恐怖書店》(76 HORROR BOOKSTORE: TIN OF FEAR)｜中西部首映

臺灣｜2020｜97分鐘

導演：莊絢維、洪子鵬

演員：黃瀞怡、張書偉、鄭人碩、林暉閔、劉子銓、陳庭妮、喜翔

**入選2020年西班牙錫切斯影展(SITGES–Festival Internacional de Cinema Fantàstic de Catalunya)及美國華府DC Spooky Movies國際恐怖電影展(Spooky Movie International Horror Film Festival)

改編自不帶劍的網路小說《恐懼罐頭》，集結包括《計程車》、《租屋》、《捉迷藏》、《飢餓》等四部短片。

【租屋】：新的租屋天花板上竟然有個洞，當她靠近一看，濕黏腐臭的不明生物舔了她的眼珠...

【飢餓】：當一覺醒來，世界就不一樣了，在這個新的世界裡，連吃東西都犯法！？

【捉迷藏】：一群青少年誤闖荒廢的鬼屋探險，卻在玩捉迷藏時，卻意外引來殺身之禍...

【計程車】：你是否也曾想過，若有天能再遇見自己死去的親人，會是什麼樣子？

4月16日(週五)日落時分

林肯庭院汽車露天電影院(Lincoln Yards Drive-in)

《親愛的房客》(Dear Tenant)｜全美首映

臺灣｜2020｜106分鐘

監製：楊雅喆

導演：鄭有傑

演員：莫子儀、陳淑芳、白潤音、姚淳耀

**獲2020年金馬獎最佳男主角、最佳女配角及最佳原創電影音樂；另入圍最佳劇情長片、最佳導演、最佳原著劇本。

林健一悉心照顧患病的阿嬤，卻不是她的兒子。他收養阿嬤的孫子小宇，但始終難掩心中有愧。他是搏動殘破家庭活力的強心臟，卻只是住在頂樓加蓋裡的房客。林健一到底是誰？隨阿嬤去世，血中殘有餘毒，死因未蓋棺論定，謀殺指控隨警車紅燈催逼而來，林健一是這個家最熟悉的陌生人，還是世界上最無辜的殺人犯？來場情感與邏輯的大地震，崩碎你全部認知，善惡難二分，夫妻未必是男女，你以為的不是你以為，相愛足以致死，悔恨讓人苟活。家可以是枷，能繫紅線的感情才能成鐐銬，最盛大的愛是贖罪，還是最終極的贖罪，就是愛？

4月24日(週六)日落時分

林肯庭院汽車露天電影院(Lincoln Yards Drive-in)

《消失的情人節》(My Missing Valentine)｜全美首映

臺灣｜2020｜119分鐘

監製：葉如芬、李烈

導演：陳玉勳

演員：劉冠廷、李霈瑜、黑嘉嘉、周群達

**獲2020年金馬獎最佳劇情長片、最佳導演、最佳原著劇本、最佳視覺效果、最佳剪輯；另入圍最佳男主角、最佳女主角、最佳攝影、最佳美術設計、最佳音效、最佳原創電影歌曲。