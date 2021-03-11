芝3高速路匯集處塞車 全美第3 駕駛人平均耗費41小時

芝加哥市290、294以及90/94高速公路匯集路段，壅堵程度高居全美第三。(特派員黃惠玲╱攝影)

新冠疫情 減少人們開車出門機率，但芝加哥 地區的公路交通仍然時常出現塞車情形，一項新的統計顯示，高速公路290、294以及90/94於芝加哥市區匯集處路段，交通壅堵程度高居全美2020年第三名，每位駕駛平均行經這段公路時，會因為堵塞損失41小時。

全球運輸分析公司INRIX的最新報告指出，芝加哥三條主要高速公路匯集處在2019年時的塞車程度位居全美第八，平均每名駕駛在該路段損失56小時，受到疫情影響，儘管駕駛損失時間縮水，但此路段卻躍居全美第三交通阻塞地點。

名列全美十大交通阻塞路段的地點，分別還有三處位於紐約市 ，舊金山與洛杉磯也都有兩個路段，亞特蘭大一處，以及康乃狄克州的史坦福特(Stamford)地區。

芝加哥一帶除了名列第三的290、294與90/94高速公路交會處，90/94高速路分支到90號公路的進城西大道(Western Ave.)路段，也位居全美最壅堵路段第15名。

報告提到，疫情讓全美主要城市的駕駛於2020年的開車機率減少了五成，每名駕駛也因此平均節省了75小時的塞車時間。

至於交通瓶頸嚴重程度的城市排名，芝加哥市2020年排行第三，僅次於紐約、費城；在全球排行榜上，芝加哥高居全世界交通最壅塞城市第七名。

疫情期實施居家避疫，也直接讓芝加哥地區高速公路的交通順暢許多，統計顯示，從芝市的三大高速公路匯集處到沃夫路(Wolf Road)間的290公路，於2019年3月的平均時速只有25哩，2020年3月提高到50哩。

疫情也讓人們大幅減少出門機率，前年3月與去年3月相較，進城交通量下降了48%；少出門也讓每位駕駛因為交通阻塞而耗費的成本減少，2020年每名駕駛這項花費平均是1279元，比2019年縮水了四成，不過，此花費水平仍高居全美第三。