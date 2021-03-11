我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

2895票贊成、1票棄權 中國人大通過香港選制修改決定

打完疫苗可以不戴口罩？專家籲保持警惕

華埠交通瓶頸 初步改善計畫出爐

特派員黃惠玲╱芝加哥報導
華埠商圈中心普林斯頓街、亞珠街與舍麥路的十字路口改善藍圖。(Active Transportation Alliance提供)
華埠商圈中心普林斯頓街、亞珠街與舍麥路的十字路口改善藍圖。(Active Transportation Alliance提供)

主動運輸聯盟(Active Transportation Alliance)代表沛瑞茲(Alex Perez)公布一項針對華埠交通報告，列出五處事故與問題最多的路段，包括亞珠街與波利納大道(S. Paulina Ave.)口、亞珠街夾路米斯街(S. Loomis St.)與福樂街(W. Fuller St.)口、亞珠街夾賀斯提特街口(S. Halsted St.)，舍麥路(Cermak Rd.)夾賀斯提特街口，以及華埠商圈中心的最受詬病的普林斯頓街、亞珠街與舍麥路的十字路口。

沛瑞茲是在華埠更好團結聯盟的社區雲端會議中，說明了該報告的內容，並提出改善建議，包括增設人行道、改動公車停車站位子等。

其中普林斯頓街、亞珠街與舍麥路的交通因向來受到社區抱怨，也成為當天討論焦點，該處匯集三條街道，共有六處路口，而且交通號誌不夠明確，加上普林斯頓街只有一條車道，綠燈秒數短暫，往往讓行人與車輛必須等待很長時間才能通過，之前該路段發生過多次車禍

沛瑞茲在會議中表示，根據研究報告所提出的建議，計畫在普林斯頓街南北處新增直通斑馬線，這樣想要過街民眾，就不需要兩段式(先到舍麥路，再到普林斯頓街)通過馬路，此外，為了確保行人安全，研究人員規劃在舍麥路與亞珠街的路口，增設小坡道，這樣一來轉彎車輛將必須減速。

為了強化自行車騎士安全，亞珠街東西向的十字路口，也提出畫上綠色斑馬線的建議，以作為騎車者的通道。

他也提到，同樣增設小坡道保護行人的方式，也計畫運用在華格林藥局旁的普林斯頓街口，不過，這項提議立即引起多名與會者質疑，培德中心主任兼華埠更好團結聯盟主席吳常義表示，該路段原本就只有雙向各一條車道，加上綠燈秒數短，車輛經常要等好幾次紅綠燈才能通過馬路，如果再增設坡道，恐將惡化該段階段的行車問題。

華埠更好團結聯盟主任陳本恩說，由於該份報告將送交市府交通部門，作為街道安全便利的改善工程主要參考，因此希望屆時能夠舉行公聽會多多聽取意見後再定案。

華埠 雲端 車禍

上一則

麻州小學、初中下月返校 規定出台

下一則

新州放寬群聚人數 費城開放65歲接種

延伸閱讀

屋崙華翁被劫遭推倒在地 傷重腦死 警方懸賞5000元

屋崙華翁被劫遭推倒在地 傷重腦死 警方懸賞5000元
余健全警察委員任命 金山議會全票通過

余健全警察委員任命 金山議會全票通過
梅施美英、馮妙燕獲國會議員「傑出婦女獎」

梅施美英、馮妙燕獲國會議員「傑出婦女獎」
努力排除語言和網路障礙 費城華埠加速打疫苗

努力排除語言和網路障礙 費城華埠加速打疫苗
萬有護理擴大招聘護理員

萬有護理擴大招聘護理員
金山奧克蘭75歲華翁被搶劫後遭推倒在地 傷重腦死

金山奧克蘭75歲華翁被搶劫後遭推倒在地 傷重腦死

熱門新聞

佛奇(右)與芝大公共政策學院院長貝克爾(左)雲端對談疫情。(直播截圖)

我打了高效能疫苗 為何仍要戴口罩？佛奇這麼說

2021-03-05 10:47
新冠疫苗目前仍然供不應求。(美聯社)

疫苗帶回家幫家人施打 伊州藥劑師遭開除

2021-03-04 11:04
台灣僑委會日前號召全球台商及僑胞採購鳳梨，彌補中國暫停進口的銷售缺口；不少在美國的台灣人想響應，繞了一圈卻發現囿於美國限制，台灣的新鮮鳳梨根本無法進入美國，只能認購後在台灣捐掉，根本出不了海關。(本報系資料照片)

不能買給自己吃！台促僑胞認購鳳梨 美禁進口只能捐啦

2021-03-02 20:15

160億！冬季風暴期間 德州超收天價電費

2021-03-04 20:19
特斯拉執行長馬斯克8日在推特上放上全家福照片。（推特）

馬斯克秀全家福 暗藏建星際基地雄心

2021-03-08 21:16
位於北華埠亞偕街夾百老匯街口的Tank Noodle，以越南麵食受到歡迎。(特派員黃惠玲/攝影)

無底薪只拿小費違法！芝北華埠餐館需補發欠薪70萬

2021-03-04 10:20

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
1400元紓困金月底前進帳 正在讀大學的子女也可拿

1400元紓困金月底前進帳 正在讀大學的子女也可拿
薑是老的辣！專家解讀女王聲明 打臉梅根又不失禮

薑是老的辣！專家解讀女王聲明 打臉梅根又不失禮
健身房華裔經理遭辱罵「滾回中國」 男子涉歧視被解僱

健身房華裔經理遭辱罵「滾回中國」 男子涉歧視被解僱
每人1400元紓困金 月底前能收到

每人1400元紓困金 月底前能收到
感染風險從1到9級！看這些日常活動 醫師打幾分？

感染風險從1到9級！看這些日常活動 醫師打幾分？