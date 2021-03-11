華埠交通瓶頸 初步改善計畫出爐

華埠商圈中心普林斯頓街、亞珠街與舍麥路的十字路口改善藍圖。(Active Transportation Alliance提供)

主動運輸聯盟(Active Transportation Alliance)代表沛瑞茲(Alex Perez)公布一項針對華埠 交通報告，列出五處事故與問題最多的路段，包括亞珠街與波利納大道(S. Paulina Ave.)口、亞珠街夾路米斯街(S. Loomis St.)與福樂街(W. Fuller St.)口、亞珠街夾賀斯提特街口(S. Halsted St.)，舍麥路(Cermak Rd.)夾賀斯提特街口，以及華埠商圈中心的最受詬病的普林斯頓街、亞珠街與舍麥路的十字路口。

沛瑞茲是在華埠更好團結聯盟的社區雲端 會議中，說明了該報告的內容，並提出改善建議，包括增設人行道、改動公車停車站位子等。

其中普林斯頓街、亞珠街與舍麥路的交通因向來受到社區抱怨，也成為當天討論焦點，該處匯集三條街道，共有六處路口，而且交通號誌不夠明確，加上普林斯頓街只有一條車道，綠燈秒數短暫，往往讓行人與車輛必須等待很長時間才能通過，之前該路段發生過多次車禍 。

沛瑞茲在會議中表示，根據研究報告所提出的建議，計畫在普林斯頓街南北處新增直通斑馬線，這樣想要過街民眾，就不需要兩段式(先到舍麥路，再到普林斯頓街)通過馬路，此外，為了確保行人安全，研究人員規劃在舍麥路與亞珠街的路口，增設小坡道，這樣一來轉彎車輛將必須減速。

為了強化自行車騎士安全，亞珠街東西向的十字路口，也提出畫上綠色斑馬線的建議，以作為騎車者的通道。

他也提到，同樣增設小坡道保護行人的方式，也計畫運用在華格林藥局旁的普林斯頓街口，不過，這項提議立即引起多名與會者質疑，培德中心主任兼華埠更好團結聯盟主席吳常義表示，該路段原本就只有雙向各一條車道，加上綠燈秒數短，車輛經常要等好幾次紅綠燈才能通過馬路，如果再增設坡道，恐將惡化該段階段的行車問題。

華埠更好團結聯盟主任陳本恩說，由於該份報告將送交市府交通部門，作為街道安全便利的改善工程主要參考，因此希望屆時能夠舉行公聽會多多聽取意見後再定案。