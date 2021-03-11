芝西郊奧羅拉市前卡森百貨 化身大型接種站

為了擴大民眾接種新冠疫苗 的機會，芝城 西郊奧羅拉市 (Aurora)在該市前卡森百貨公司(Carson Pirie Scott，970 N. Lake St.)地址，設立大型新冠疫苗接種站，開放給符合1A和1B階段的市民上網預約，首日開放登記前6小時，2400劑名額就全數被搶光。

該處接種站8日早上8時就有民眾開始排長龍，市府工作人員逐一檢查預約者是否為該市居民，奧羅拉市府10日並特別開放給該市的西裔族群預約施打，25日則會特別推出成人殘障者接種疫苗機會。

這座卡森百貨的舊址，從2018年該百貨公司關閉後空置至今，市長爾凡(Richard Irvin)說，經過協商，該物業東主同意將佔地18萬1000平方呎的空間，借給市府使用做疫苗接種站，此地點比起之前設於Cathedral of Grace St.的施打據點，可容納高出三倍人數。

該市正在籌備另外兩處的接種站，包括福斯谷購物中心(Fox Valley Mall)的卡森百貨，以及位於W. Galena Blvd.上的前沃爾瑪(Walmart)百貨店地址。

疫苗由肯恩郡(Kane)的衛生局提供，然後Jewel-Osco藥局 員工協助施打。

Jewel-Osco藥局已經在杜佩琪機場(DuPage Airport)施打站為2200人接種疫苗，還有在西芝加哥高中(West Chicago High School)為2600人施打疫苗。該藥局區域主管亨利(Mark Henry)說，天氣回溫後可以移到戶外，屆時可以開放讓更多人前往接種。