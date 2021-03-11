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打完疫苗可以不戴口罩？專家籲保持警惕

聯合中心接種站 5郵編居民優先預約

特派員黃惠玲╱芝加哥報導
聯合中心接種站每天將可為6000人施打疫苗。(United Center臉書截圖)
聯合中心接種站每天將可為6000人施打疫苗。(United Center臉書截圖)

芝加哥聯合中心(United Center)新冠疫情超級接種中心10日開始為民眾施打疫苗，然而除了首批允許登記的4萬多名65歲及以上民眾，及第二批芝加哥市民符合1B資格的1萬劑完成預約後，剩餘的5萬劑疫苗幾乎沒有人可以預約成功，芝市10日公布了這些疫苗的新登記標準，凡居住在60608、60652、60620、60619以及60649郵遞區號的民眾，優先登記接種。

聯合中心每天將為6000人接種疫苗，該中心天天開放，並將持續運作八周，該中心預估將收到11萬劑疫苗供民眾施打，但接種資格不斷變動，導致民眾混淆引起民怨，住在郊區的華人John說，一開始原本是規定7日下午4時以後，開放給所有符合1B資格的伊州民眾登記，但在當天3時左右，卻緊急公告只有芝加哥市民才能預約，因為在郊區到處找不到疫苗可打，在餐館服務的John早早準備登記聯合中心疫苗，結果還是落空。

儘管第二批給予芝加哥市民特別待遇，但在1萬個名額後，該中心的預約服務再度喊停，直到10日又宣布新的登記規定，必須居住在上述5個郵編地區的居民才能預約接種。

芝加哥市衛生局局長亞瓦迪說，大家不要急，會慢慢開放給更多人登記施打。

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