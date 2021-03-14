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《尋龍傳說》強調信任與社區 將在線上平台Disney+「院線專區」及各電影院上映

本報芝加哥訊

華特迪士尼動畫工作室推出的《尋龍傳說》(Raya and the Last Dragon)，講述前往奇幻大地神龍國 (Kumandra) 的一段史無前例的冒險旅程。拉雅獨自出發追尋傳說中的最後一條神龍，以修復這塊破碎的土地及分裂的人民。在追尋的旅程中，拉雅也瞭解到拯救世界不單只需要一條神龍，還需要信任、團隊合作、友誼，以及社區所留存的智慧。

「拉雅其實沒有朋友。」為拉雅這位戰士公主配音的女演員Kelly Marie Tran表示：「她對於自己不認識的人都感到危險。」但是當拉雅與她所信賴的坐騎圖圖 (Tuk Tuk)、強大的大塊頭老藤Tong (Benedict Wong配音)、10歲的商人阿波 Boun (Izaac Wang 配音)、仍在蹣跚學步的淘氣小糯 Noi (Thalia Tran 配音)，以及傳奇的神龍西蘇 (Awkwafina 配音) 結識並攜手合作後，他們共組成一個特殊家庭，並致力於團結統一神龍國 (Kumandra)。「隨著電影的劇情發展，拉雅學習並瞭解到如何再次信任他人。」Kelly Marie Tran進一步解釋。

電影故事上的團隊合作主題，正反映在華特迪士尼動畫工作室的現實生活挑戰中。由於新冠疫情，該電影的450多位設計師與技術專家都必須在家工作。感謝現代科技的進步，讓他們即使實際上各自分開工作，但實質上卻共同合作完成這部電影。

迪士尼的多元族裔工作團隊，使神龍國 (Kumandra) 的富饒大地更加活靈活現。

*Adele Lim (作品《瘋狂亞洲富豪》) 擔任聯合編劇。

*環境外觀開發主管 Benjamin Min Huang 設計出神龍國 (Kumandra) 的景觀和地形，以準確反映出啟發電影靈感的東南亞地區。

*技術總監 Wayne Lai、資深軟件工程師 Liu Ying 及 Wei-Feng “Wayne” Huang 致力於動畫師用於製作電影的軟件以及開發和測試工具。

*外觀開發設計師 Yu Tzu “Vicky” Lin 協助定出電腦生成的角色及物品外觀，以確保設計呈現的一致性。

*特效負責人 Joyce Tong 及特效動畫師 Cong Wang 協助製作各種大小及比例物體的動畫動作。

*策略主管 Abraham Tseng 負責處理在動畫及電腦繪圖製作中的數位資產。

*Debbie Yu 擔任技術動畫的製作主管，以及

*Demi Chen 為最終佈局設計的製作助理。

這部電影所表達的互相信任及團結合作主題，其實與所有觀眾都息息相關。「現今的世界已經非常破碎，」聯合編劇Qui Nguyen 表示：「這部電影充滿了奇異魔法，但我認為最大的魔法就是信任，這才是能拯救虛構神龍國 (Kumandra) 世界的真正秘方。對於我們所擁有和見到的世界而言，我認為這是非常重要的信息。」

華特迪士尼動畫工作室的《尋龍傳說》將在線上平台Disney+「院線專區」 (Premier Access) 及各電影院上映。

預告片連結：https://www.youtube.com/watch?v=AwLwca1hiNg

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電影院 迪士尼 東南亞

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