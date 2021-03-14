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彩蝶軒（CAI）海鮮大酒樓現已恢復營業天天茶市，正宗地道的港式點心，歡迎您的光臨！

本報芝加哥訊

地址位于華埠廣場 2100 S. Archer Ave.,Ste 2F. Chicago LI 60616.的芝加哥彩蝶軒（CAI）海鮮大酒樓因為疫情暫停現已恢復營業。主打點心早茶、粵菜海鮮的彩蝶軒，在中國城老華僑，特別是廣東移民、香港移民群體中享有盛譽。而且，彩蝶軒開業以來，還曾得到《芝加哥論壇報》、ABC7電視台，EaterChicago, Timeout等主流媒體的廣泛報道。早前（Eater Chicago）評選的《芝加哥十佳點心早茶》彩蝶軒名列榜首 。彩蝶軒的精美點心杰作“金牌流沙包”還榮獲Timeout雜志頒發的Eat OutAwards美食獎。

為迎接廣大賓客，彩蝶軒海鮮大酒樓以全新面貌呈現。新開設獨立的粥、粉、麵部，全透明玻璃間隔，讓賓客直視美食的制作過程，胃口更佳。還有更多全新美食等著您的光臨！ 彩蝶軒全體員工將以更熱情的服務，為大家提供高品質的中餐美食，并將繼續全天候供應港式點心以及正宗地道的新派粵菜/新派東北菜，龍蝦大蟹等生猛海鮮，承接各類商務聚餐、宴會慶典等。彩蝶軒歡迎您的光臨！訂座電話：312-326-6888，網站：imperialchicago.com.

圖片：彩蝶軒（CAI）海鮮大酒樓現已恢復營業，歡迎您的光臨！

美食 芝加哥 移民

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