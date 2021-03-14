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長順櫥櫃 長年暢順長順櫥櫃 長年大順

本報芝加哥訊

要櫥櫃，用長順，用長順，年年暢順。突破逆境，攻克疫情，呆在家裏避疫，首先滿足你的味蕾，最好的是讓家裡擁有一個完美的廚房。

長順櫥櫃有專業設計，專業安裝，專業服務三大「專」王，從實地考察，到櫥櫃安裝，一條龍服務，保君滿意。

因為櫥櫃設計，賞心悅目，家居舒適，心景開朗，自然事事如意，長年暢順。

長順櫥櫃公司，是中國長順櫥櫃廠在大芝加哥地區的廠家直銷服務公司，旗艦產品實木櫥櫃產品及配件為歐美流行款式的系列，同時還提供適合商業樓房的WPC新型環保材料地板、家居複合強化木地板，廚房衛浴大理石檯面，水龍頭，面盆及廚房水槽、方太抽油煙機等產品。

在行銷歐美的大潮中，長順櫥櫃發現物美價廉、送貨迅速的高品質櫥櫃供不應求，芝加哥CSC櫥櫃公司應運而生，發展迅猛。芝加哥長順櫥櫃公司，廠家直銷模式讓高品質的實木櫥櫃擁有極具市場競爭力的價格優勢。

美式設計、東南亞製造、免費設計與評估、量身定制、銷售安裝一條龍，是長順櫥櫃行銷大芝加哥、輻射美國中西部地區的制勝法寶。芝加哥長順櫥櫃系列庫存充足，所有展示產品均為倉庫現貨供應，可全部組裝或部分組裝，送貨迅速。

長順櫥櫃樣品展示中心的各種款式櫥櫃，櫻桃木、橡木、楓木等各類優等材質的實木櫥櫃，最流行的歐美經典設計，各種顏色系列，任君選擇。高貴典雅的仿古白、溫馨愜意的櫻桃紅、廣受華人朋友追捧的紫檀、紅木色澤，各類設計風格與色系，您總會在長順找到您最心儀的那一款。

長順櫥櫃銷售人員會認真聽取您需求，免費上門量尺寸、免費評估、免費3D電腦設計。在確定設計方案後，櫥櫃倉庫工作人員將迅速為您組裝，由專業安裝團隊送貨上門，快捷安裝。

長順櫥櫃在芝加哥中國城及附近設有櫥櫃、廚房衛浴產品展示中心，歡迎前往參觀。銷售人員會根據您的需求，提供個性化的廚房設計。免費上門評估，免費設計！

長順櫥櫃公司總部展示中心地址：3048 W 48th Place，Chicago IL 60632。

電話：312-860-8826，872-444-5186，630-888-1731。網址：http://www.cscabinet.com。西郊展示中心地址：924 W 75th Street #116 , Naperville , IL 60565。電話 :(331)475-5248 (630)788-2817。

[email protected]

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