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反移民升溫 百人會出版在美華人史 彰顯華裔貢獻

特派員黃惠玲╱芝加哥報導
「百人會」的馮楚鉅。(雲端會議截圖)
「百人會」的馮楚鉅。(雲端會議截圖)

有鑑於亞裔仇恨犯罪在全美各地頻傳，剛發布一份「從基礎到前沿：華裔對美國結構的貢獻」(From Foundations to Frontiers: Chinese American Contributions to the Fabric of America)的「百人會」(Committee of 100)項目專員馮楚鉅(Lloyd Feng)表示，反移民情緒升溫的大環境下，更是展現華裔如何為美國做出貢獻的關鍵時刻，他說，認識歷史才能真正解決美國的種族核心問題，

主辦該場雲端會議的芝加哥美洲華裔博物館館長劉振斌、華埠更好團結聯盟執行主任陳本恩，都肯定該研究的發表正是時候，藉此可讓更多人了解華人在美國歷史所扮演的重要角色，有效減少仇恨犯罪。

馮楚鉅表示，該研究報告長達142頁，主要藉由歷史事件、軼事和數據，呈現過去175年華人在美的貢獻，及美中關係的重大事件，還有華人現今面對的刻板印象和挑戰。

這份是由百人會、花旗私人銀行委託經濟學人智庫(The Economist Intelligence Unit/EIU)撰寫的報告中指出，華人在美國的人口有530萬，從1860到2018年間，華人在美國經歷過幾次重大事件，包括1882年排華法案、1913年加州禁止華人擁有土地、1979年美中建交等。

隨著人數增長，華人對美國做出「促進經濟成長」、「強化全美學術研究」、「豐富社會與文化」等方面都有明顯貢獻。他說，根據2019年數據，華裔為美國的國內生產總值(GDP)帶來超過3000億元貢獻、創建超過300萬個就業機會。

該份研究也指出了華裔在美國所面臨的挑戰，包括新冠肺炎疫情直接影響了全美華裔和亞裔社區的安全和生活等情況。

他說，華人在各領域的傑出表現有目共睹，特別是幾位著名的代表人物，該報告中也詳細介紹了這些成功事蹟，例如黃金德案(Wong Kim Ark)，讓聯邦最高法院判決所有美國境內出生者都是美國公民的里程碑式案例；將古典音樂帶入主流、促進文化交流的大提琴演奏家馬友友(Yo-Yo Ma)；設計出世界上最具標誌性建築的建築師貝聿銘(Ieoh Ming Pei)等人。

完整報告可查詢：https://contributingacrossamerica.economist.com/。

華裔在2019年，為美國的國內生產總值(GDP)帶來超過3000億元貢獻、創建超...
華裔在2019年，為美國的國內生產總值(GDP)帶來超過3000億元貢獻、創建超過300萬個就業機會。(雲端會議截圖)

美國公民 華人 華裔

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