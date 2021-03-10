芝市長樂宣布： 2棒球場下月重開 允2成觀眾入場

小熊隊瑞格利球場將在4月1日重新允許球迷入場。(瑞格利球場臉書)

芝加哥 的棒球迷即將有機會可以重回球場觀賽了，芝加哥市市長萊特福特宣布，芝加哥小熊隊的瑞格利球場(Wrigley Field)將在4月1日重開，白襪隊的主球場Guaranteed Rate Field也定於4月8日重新開放，為配合防疫 ，兩處球場均允許20%的球場可容納球迷的數量入場觀看球賽，此外，配合伊州防疫政策，室內觀看運動比賽仍未開放。

萊特福特說，自己是死忠棒球迷，非常興奮等到球場重新允許球迷入場，她也承諾市府會做好安全防疫措施，讓球迷放心回到球場。

小熊隊執行主席雷克特斯(Tom Ricketts)說，市府願意加強防疫措施來開放球場，對球員、芝市民眾有重大意義，小熊球場已做好重開準備，瑞格利球場平時可容納4萬1374人，這次間重開則將僅容許8274人入場，他表示，今年度球場已排有81場賽事，該球隊去年沒有任何球員確診新冠病毒。

白襪隊主席雷斯多夫(Jerry Reinsdorf)說，棒球在全美有重要的歷史地位，在疫情期間的艱難情況下，希望棒球比賽能逐漸復甦到平日一樣，為球迷和社群 帶來安慰與鼓勵。

白襪隊的主球場Guaranteed Rate Field平時可容納4萬人，4月8日重新對外開放，將僅允許8122人進場，該隊球員去年有少數幾人感染新冠病毒。

美國職棒聯盟(MLB)、小熊隊和白襪隊配合芝市的規定，聯合制訂降低球場內新冠傳染的措施，包括限制入口和娛樂空間的接觸人數；購票、商品販賣採用無現金交易；增設觀眾使用的廁所；降低排隊時間，以及重新分配球場內的空間。

另外，進場的球員、民眾、媒體等都要接受嚴格的檢查與消毒的手續，且每個人都必須戴口罩、保持六呎安全距離。

球場周邊的商家表示，去年因為沒有球賽，生意清淡， 相當期待球場重開後，能將消費人潮重新帶回商圈。