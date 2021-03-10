梅施美英、馮妙燕獲國會議員「傑出婦女獎」

芝加哥華商會董事長梅施美英(右二)獲選為第九屆伊利諾州國會議員戴維斯(Danny Davis，左二)傑出婦女獎。(梅施美英提供)

第九屆伊利諾州國會議員戴維斯(Danny Davis)傑出婦女獎頒獎典禮，日前在芝加哥西北郊舉行，今年有20位婦女獲得殊榮，其中包括芝加哥華商會董事長梅施美英及大都會 水處理局委員馮妙燕(Josina Marita)兩位華裔 。

戴維斯辦公室每年婦女節都會舉行該獎項頒發典禮，他在儀式中表示，婦女是社會的重要組成份子，更扮演對家庭、社會、國家舉足輕重的角色，戴維斯也肯定所有得獎女性的傑出成就。

活躍於華埠 的梅施美英表示，她1975年移民到美國，先開設了製衣廠，又投入過餐飲業，並從事旅遊業，長達40年在華埠工作與生活，期間更兩度出任過華商會會長職務，去年則在會員支持下，升任為董事長。

十分重視華埠發展的她，多年來積極推銷華埠，不遺餘力帶動商圈商機，以過去一年為例，梅施美英致力協助華埠商家走出新冠疫情陰影，此外，她也投入多項社區組織與活動，積極爭取華人權益，梅施美英獲獎後表示以華裔為榮，也很感謝戴維斯的肯定。

身為首位大都會水處理局華裔委員的馮妙燕，當天因故未出席頒獎，她致力於推動社區計畫和水資源的相關工作，多年來積極參加本地社區服務及國際性的義工服務。