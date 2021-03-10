梅施美英、馮妙燕獲國會議員「傑出婦女獎」
第九屆伊利諾州國會議員戴維斯(Danny Davis)傑出婦女獎頒獎典禮，日前在芝加哥西北郊舉行，今年有20位婦女獲得殊榮，其中包括芝加哥華商會董事長梅施美英及大都會水處理局委員馮妙燕(Josina Marita)兩位華裔。
戴維斯辦公室每年婦女節都會舉行該獎項頒發典禮，他在儀式中表示，婦女是社會的重要組成份子，更扮演對家庭、社會、國家舉足輕重的角色，戴維斯也肯定所有得獎女性的傑出成就。
活躍於華埠的梅施美英表示，她1975年移民到美國，先開設了製衣廠，又投入過餐飲業，並從事旅遊業，長達40年在華埠工作與生活，期間更兩度出任過華商會會長職務，去年則在會員支持下，升任為董事長。
十分重視華埠發展的她，多年來積極推銷華埠，不遺餘力帶動商圈商機，以過去一年為例，梅施美英致力協助華埠商家走出新冠疫情陰影，此外，她也投入多項社區組織與活動，積極爭取華人權益，梅施美英獲獎後表示以華裔為榮，也很感謝戴維斯的肯定。
身為首位大都會水處理局華裔委員的馮妙燕，當天因故未出席頒獎，她致力於推動社區計畫和水資源的相關工作，多年來積極參加本地社區服務及國際性的義工服務。
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