我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1400元紓困金月底前進帳 正在讀大學的子女也可拿

美23.9%成人已接種疫苗 德州破270萬確診

梅施美英、馮妙燕獲國會議員「傑出婦女獎」

特派員黃惠玲╱芝加哥報導
芝加哥華商會董事長梅施美英(右二)獲選為第九屆伊利諾州國會議員戴維斯(Danny Davis，左二)傑出婦女獎。(梅施美英提供)
芝加哥華商會董事長梅施美英(右二)獲選為第九屆伊利諾州國會議員戴維斯(Danny Davis，左二)傑出婦女獎。(梅施美英提供)

第九屆伊利諾州國會議員戴維斯(Danny Davis)傑出婦女獎頒獎典禮，日前在芝加哥西北郊舉行，今年有20位婦女獲得殊榮，其中包括芝加哥華商會董事長梅施美英及大都會水處理局委員馮妙燕(Josina Marita)兩位華裔

戴維斯辦公室每年婦女節都會舉行該獎項頒發典禮，他在儀式中表示，婦女是社會的重要組成份子，更扮演對家庭、社會、國家舉足輕重的角色，戴維斯也肯定所有得獎女性的傑出成就。

活躍於華埠的梅施美英表示，她1975年移民到美國，先開設了製衣廠，又投入過餐飲業，並從事旅遊業，長達40年在華埠工作與生活，期間更兩度出任過華商會會長職務，去年則在會員支持下，升任為董事長。

十分重視華埠發展的她，多年來積極推銷華埠，不遺餘力帶動商圈商機，以過去一年為例，梅施美英致力協助華埠商家走出新冠疫情陰影，此外，她也投入多項社區組織與活動，積極爭取華人權益，梅施美英獲獎後表示以華裔為榮，也很感謝戴維斯的肯定。

身為首位大都會水處理局華裔委員的馮妙燕，當天因故未出席頒獎，她致力於推動社區計畫和水資源的相關工作，多年來積極參加本地社區服務及國際性的義工服務。

華埠 華裔 大都會

上一則

取得容易 新州3成高中生吸電子菸

下一則

華府第6區盜竊案增42% 美式餐館10周內3次被盜

延伸閱讀

當年檢察官壓下證據…紐約3男冤關24年重獲自由

當年檢察官壓下證據…紐約3男冤關24年重獲自由
戴維斯加大疫苗注射 供不應求

戴維斯加大疫苗注射 供不應求
NBA／籃網3巨頭史上最強？ 詹姆斯：別忘勇士3巨頭

NBA／籃網3巨頭史上最強？ 詹姆斯：別忘勇士3巨頭
NBA／戴維斯小腿拉傷 至少休戰2周

NBA／戴維斯小腿拉傷 至少休戰2周
川粉包圍拜登宣傳車 成彈劾證據

川粉包圍拜登宣傳車 成彈劾證據
罷免州長專題報導／加州罷免州長 55次僅1次成功

罷免州長專題報導／加州罷免州長 55次僅1次成功

熱門新聞

台灣僑委會日前號召全球台商及僑胞採購鳳梨，彌補中國暫停進口的銷售缺口；不少在美國的台灣人想響應，繞了一圈卻發現囿於美國限制，台灣的新鮮鳳梨根本無法進入美國，只能認購後在台灣捐掉，根本出不了海關。(本報系資料照片)

不能買給自己吃！台促僑胞認購鳳梨 美禁進口只能捐啦

2021-03-02 20:15
佛奇(右)與芝大公共政策學院院長貝克爾(左)雲端對談疫情。(直播截圖)

我打了高效能疫苗 為何仍要戴口罩？佛奇這麼說

2021-03-05 10:47
新冠疫苗目前仍然供不應求。(美聯社)

疫苗帶回家幫家人施打 伊州藥劑師遭開除

2021-03-04 11:04

160億！冬季風暴期間 德州超收天價電費

2021-03-04 20:19
特斯拉執行長馬斯克8日在推特上放上全家福照片。（推特）

馬斯克秀全家福 暗藏建星際基地雄心

2021-03-08 21:16
位於北華埠亞偕街夾百老匯街口的Tank Noodle，以越南麵食受到歡迎。(特派員黃惠玲/攝影)

無底薪只拿小費違法！芝北華埠餐館需補發欠薪70萬

2021-03-04 10:20

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
眾院表決通過後 紓困支票何時能領到？

眾院表決通過後 紓困支票何時能領到？
女王打破沉默 為哈利梅根經歷難過 將處理種族問題

女王打破沉默 為哈利梅根經歷難過 將處理種族問題
眾院拚9日通過！1400元紓困金最快本周內存入戶頭

眾院拚9日通過！1400元紓困金最快本周內存入戶頭
拜登愛犬咬傷白宮維安人員！「美國第一狗」被送回老家

拜登愛犬咬傷白宮維安人員！「美國第一狗」被送回老家
遭乘客故意咳嗽、扯口罩 Uber司機說身為亞裔遭歧視

遭乘客故意咳嗽、扯口罩 Uber司機說身為亞裔遭歧視