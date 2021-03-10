伊州214學區高中生 4月5日返校上課 實體畢業典禮可望舉行

伊州214學區包括六所高中。(學區臉書)

伊利諾州最大規模學區 之一的214學區表示，學區內六所高中學生將於4月5日全面返校上課，學區總監舒勒(David Schuler)說，學校重新讓學生回到教室上課，意味著校園將逐漸恢復疫情 前的正常作業，學區也準備在今年學年結束前，為所有高中畢業生舉行實體畢業典禮。

舒勒說訂在4月5日返校，是因為到那時候學區所有教職員都已經完成新冠疫苗 的第二劑接種，但開學返校後，學生、老師都必須繼續戴口罩、保持社交安全距離。

該學區旗下的六所高中：Rolling Meadow、Elk Grove、Prospect、Hersey、Wheeling、Buffalo Grove等，目前還不清楚有多少學生會申請豁免到校上課，根據伊州教育委員會規定，學校必須允許學生因為醫療或家庭因素，繼續以遠距教學方式上課。

不過，舒勒說，現階段疫情明顯緩和，加上該校已經讓所有教職員施打完疫苗，預料學生返校上課意願將非常熱烈。

統計顯示，到5日為止，伊州只有約35萬6000位學生全面返校上課，另外有超過130萬名學生參與「網課」與「實體課」混合方式學習，全部維持居家網課的學生，則有21萬4000名，這些至今所有課程仍透過網路上課的學生中，包括芝加哥公立學校CPS的所有高中生，目前CPS高中生是否在本學年結束前恢復校園上課，還需等待教師工會與CPS協調。

芝加哥北邊的明星高中New Trier High School，已經恢復了教室上實體課，根據該學區副總監強森(Chris Johnson)指出，該校有多達七成學生(1435位)都回到校園，該所高中希望接下來可以藉著強放防疫，吸引更多學生返校，但他也提到，校方會對疫情隨時保持警戒，以防再度擴散。

訂出全員返校計畫的舒勒也說，為了確保學生安全，校內所有飲水機都將停止使用，儲物櫃也將暫時停用，「學校環境與疫情前會有所不同，但希望在最快時間回到正軌」。