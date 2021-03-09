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芝公校生想返校上課 19日前交意願表 本學年最後一次機會

特派員黃惠玲╱芝加哥報導
想讓孩子在4月19日返回芝加哥公校上課者，需在19日前填寫送交意願表。(CPS臉書)
想讓孩子在4月19日返回芝加哥公校上課者，需在19日前填寫送交意願表。(CPS臉書)

芝加哥公立學校系統(CPS)宣布，即日起到19日為止，包括高中在內的所有公校學生家庭將可選擇是否在4月中旬開始的最後一學期返校上課，這也是本學年最後一次回校上課的機會，CPS表示，九年級到12年級的高中生，也將有機會返回校園。

CPS計畫從8日起送出有關是否返校的意願調查給所有學生，家長們收到後可選擇在該學期最後幾周要不要讓子女返校上課，或繼續居家上網課。

包括從學前班到八年級與特殊教育般的14萬5000名目前仍在家上網課的公校學生，如果願意返校者，可望於該學年第四學期開始的4月19日回到教室上實體課；如果之前已經返校，包括8日重新回到校園的六年級到八年級在內的6萬1000個學生，則不需填寫這份新的問卷。

高中目前還未決定何時讓學生返校，此部分必須等CPS與芝加哥教師工會達成協議後才會有進一步消息，教師工會主席夏爾奇(Jesse Sharkey)說，他相信雙方達成協議的可能性很高，而學區領導也表示，7萬4000名高中生沒有機會在本學年前返校，將令人「無法接受」。

CPS首席執行長傑克森(Janice Jackson)對此表示，公校希望高中學生能夠在4月中回到校園上課。

CPS提醒，假使家長在這次的開放返校調查中，選擇讓孩子繼續居家上網課的話，本學年孩子就不會再有機會重返校園，但假使選擇返校後反悔的家長，則可以隨時讓孩子轉到網路課程。

這次的調查也是首次讓高中學生的家庭，有機會表達是否有返校意願。

根據調查，K-8年級的芝加哥公校生居家上網課的出席率有92%，而高中生的出席率只有81%，部分高中的網課出席率甚至不到五成。

芝加哥大學犯罪與教育實驗室(UChicago Crime Lab & Education Lab)專家多爾席(Dar'tavous Dorsey)對此現象表示，「我們正在失去年輕人，我們可以讓年輕學生回到校園上課，但有多少人會願意回校。」

公校 芝加哥 教育

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