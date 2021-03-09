疫情重挫伊州銷售稅 芝郵編60611跌逾5成

芝加哥觀光標的「海軍碼頭」從去年9月初關閉至今。(海軍碼頭臉書)

新冠疫情重創各行各業，其中又以零售、觀光 業傷勢最為慘重，根據統計，2020年芝加哥 繳交給伊利諾州的銷售稅比2019年大幅縮水，範圍包括北密西根購物大道與海軍碼頭(Navy Pier)的郵遞區號60611，其徵收的銷售稅減少超過五成，居全州跌幅冠軍，華埠 所在的郵遞區號60616所收到的銷售稅，也出現35%降幅。

統計顯示，郵編60611於2020年收到的銷售稅比前年減少了6800萬，較2019年減少50.58%，這個區域短收的銷售稅，佔了全芝加哥市損失2億9000萬銷售稅的四分之一，這個郵遞區號也是芝加哥百貨公司、服飾店、餐館與觀光景點密集的區域。

其他銷售稅短少最多的區域，還包括以購物中心、觀光區為主要稅收來源的香柏市(Schaumburg)、羅斯蒙特(Rosemont)、史考基(Skokie)，還有芝加哥環區(Loop)以及歐海爾機場。

芝加哥市府預算副主任狄亞特瑞奇(Ben Dieterich)說，過去一年觀光業幾乎停滯，導致相關行業生意大不如前，社區商店的銷售稅總額反而在疫情中出現提升。

伊州2020年的銷售稅收入至少比2019年短少了6億7500萬元，伊州徵收的銷售稅為6.25%，其中5%歸州府，1%則交由各市府，0.25%歸各郡縣，芝加哥部分的0.25%則是歸「區域交通局」(Regional Transportation Authority)，而不是給庫克郡。

州政府預算部門指出，為了彌補消費稅減少的漏洞，州政府在困難時期通過向聯邦政府貸款，來維持住房，醫療，食品等關鍵項目的運作。

除了州府徵收的6.5%外，各地方政府可自行增收稅率，例如芝加哥的銷售稅即高達10.25%，香柏市的銷售稅也高達10%，該市也因為銷售稅收入大幅減少，導致該市凍結人事，並裁減許多員工。

統計數據指出以華埠為主要商圈範圍的郵遞區號60616，2020年的銷售稅收入為1679萬元，比2019年的2583萬少了90多萬，減少幅度達35%。