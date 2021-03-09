伊州暫緩驅逐房客令再延30天 房東無奈

伊利諾州州長普立茲克表示，他將再度把6日到期的暫緩驅逐房客令(Eviction Moratorium)，再度延長了30天，部分房東 對於這項已經實施達一年的命令倍感無奈。

普立茲克說，他同時也在研究如何調整暫緩驅逐房客令，但前提必須看聯邦的紓困 計畫才能做出變動，伊州從去年3月20日開始施行該項命令，期間不斷延長效期，至今也即將屆滿一年。

新冠疫情 為房市帶來挑戰，一方面要保持房市的穩定，另方面又要避免租賃房屋者不會因為疫情無收入而成為遊民，在此同時又要防止房東破產。

去年11月，普立茲克修正了暫緩驅逐令的部分條款，包括個人年收入必須低於9.9萬元，才能符合暫緩驅逐標準，藉此減少部分有心人士利用法律漏洞拒絕支付房租。

根據芝加哥社區建物東主聯盟(Chicago's Neighborhood Building Owners Alliance)去年9月的調查顯示，約有71%的房東說，他們的房客沒有如期支付房租，而到10月，此數目提高到79%，該聯盟表示，許多房東都只是擁有一個或少數物業，房客不支付房租，導致他們也無法支付建物的維修費用。